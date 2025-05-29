ISKLJUČENJA STRUJE U SEDAM BEOGRADSKIH OPŠTINA: Pogledajte detaljan spisak ulica
Elektrodistribucija Beograd najavila je za danas isključenja struje zbog radova u sedam opština.
Zvezdara
08.30 - 14 časova
ĐORĐA PAVLOVIĆA: 1-7,11,19-21, DRAGOLJUBA RISTIĆA: 2-18,3-21A, DUŠANA RADOVIĆA: 2-6A,10-16,1a-23A, MATICE SRPSKE: 67-81A, MILANA RAKIĆA: 110B,114-122B,125G-141C, MITE RUŽIĆA: 28G,46,76A-80,49-51, MLAVSKA: BB, MURMANSKA: 2-4,8-16A,22-28,32,36,1-33, SLOBODANA SELENIĆA: 1B, Naselje MIRIJEVO: KISELA VODA: 2-20, VITEZOVA K.ZVEZDE: 2Đ-2Ž,1-17A,
Palilula
9 - 14 časova
NEBOJŠE POPOVIĆA: 1V, Naselje BORČA: ANGORSKA: 8-10,20,5,17A-19S, BRANIMIRA KRNJAJIĆA: 6,10,16, DAVIDOVIČKA: 2-8A,12A-26,30-40,44-46A,3-21,25-29A,33-43,49,57, DOBRIVOJA BOŽIĆA: 13, DRAGOVIĆKA: BB,10-28B,34,9,19A-27,31-33,41, DRAGUTINA MATIĆA: 4-14, DUŠANA SIMOVIĆA: 8,12-18,5, DUŠANA STEFANOVIĆA: 3-9,13-29,33, GENERALA STEVANA HADŽIĆA: 1, JOVANA RADONIĆA: 11B, KARANSKA: 9-11, KOSTE KOSTIĆA: 4-26,5-7,11, KUMANIČKA: 11, MAKSA KALMIĆA: 4-10,9, MIHAILA PETROVIĆA: 22A-26T,50-50,78-80,35-41,45-49, MILANA SIMOVIĆA: 2,10-12,20,1,5,9,13-15,23-25, MILETSKA: 4,8-10,3-7, MILOJA VUJANCA: 2-10A,22,1,5-11, MILOŠA VASIĆA: 2-12,3-11,15-19, MILOSAVA RESAVCA: 2,1-9, MIRGORODSKA: 2B-8,12A-16G,22I-26A,36-38A,42,48,5-7,11-15,19-21A,33,43-51,57B,67A, MIROSLAVA KLAŠNJE: 2-6,10, NIKEJSKA: 2-4,3,7,11, NIKOLE UZUNOVIĆA: 6-8,9-19, PERGAMONSKA: 10-14,18-22,40,11-21, POPOVA BARA NOVA 1: 41D-43Ž, PREDRAGA IGNJATOVIĆA: 2-4,8-18,22-24,5-9,17, PREDRAGA KRIVOKUĆE: 5,9,15, PUT ZA OVČU: 14,36A-38A,42-44G,48,54-56I,62B-66B,70-80A,84,104-106,112,116-120B,154-154E,158,164,170-174,47-49,55-59A,63-65,69,77A-79G,83-85Ž, STEFANA STRATIMIROVIĆA: 8-10,18-18A,7-9,25,31, VASE POMORIŠCA: 36A,92A-108B,107-109, VELIBORA STOJANOVIĆA: 2-10,1-5, VUKOMANA ARAČIĆA: 1-7,11, Naselje BORČA - Guvno: MIHAILA PETROVIĆA: 64-66Ž,70,29-31,53,57-67M,75-85, VASE POMORIŠCA: 112-114,81-83,95A-99,103, Naselje BORČA - Slatina: BEOĆANSKA: 2-18,1-21, DAVIDOVAČKA: 2-8,12,16A-24B,30-38A,42-44,3-9,15-17,21,25-29A,33-43,49,57, DRAGOVIĆKA: 37-37A, EPIRSKA: 2A,6,10-12,1-3, KARANSKA: 4-8, MOREJSKA: 2-14,166-168,5-9, Naselje OVČA: OVČANSKI PUT: 120V, RATAČKA: 8-12A,122,79,
Voždovac
9 - 14 časova
Naselje BELI POTOK: BULEVAR PATRIJARHA GERMANA: 87-87B,187A-187F,191, GLEĐEVAČKA: 188,85J,91, Naselje RIPANJ: AVALSKA: 268-272,278-280A,286-290,300,306B,310,340-342A,271A,283-283A,291-293A, AVALSKA 1 DEO: 5,9-11, AVALSKA 2 DEO: bb,2-8,14-26,7-25, KRAGUJEVAČKI PUT: BB,bb,12-14,24-26,32,38-42,11-31, PUT ZA MARKOVIĆE: 8-18,28-38,46-48,52-54,58-62,98,7-9,13,17,23-33,37,41,49-59,75,91,141, PUT ZA ŠUPLJU STENU: 2-2A,124,5-7B,11-11B,17A-25,37-37B,43, Naselje ZUCE: KARAGAČA: bb,
Novi Beograd
8.30 - 13.30 časova
ANTIFAŠISTIČKE BORBE : 2-10,15-21, BULEVAR ZORANA ĐINĐIĆA : BB,12B-12Ž ,26A,50C,45a-45z,57-59,
Grocka
9 - 14 časova
Naselje VRČIN: CERSKA: 1-15, DANTEOVA: bb,2-6,10,16,20,3,17-19, KARAGAČKA: BB,2-6,10-22,28-62C,70-92O,96-104,108-112,118-120,124-134C,19-19B,69B, KARAGAČKA DRUGI DEO: 8, KARAGAČKA PRVI DEO: 14-16E,7,19, KRAGUJEVAČKI PUT: 2,160,188,35-35A, OLGE PETROV: 10-12,16,20,5,11-13, PARISKE KOMUNE: 2-2,8-14,18,22-22B,122,1-13,21-25, PETRA DOBRNjCA: 6-10,14-18,80A-80B,1-7,17-21,31, VIDOVDANSKA: 2-4,26-30,9,17,21-23, VINOGRADSKA: 2-10,1-1,5-9,
Obrenovac
8.30 - 15 časova
Naselje OBRENOVAC: VALJEVSKI PUT - RADIO STANICA: 213, Naselje UROVCI: KOD RADIO STANICE: 175-175,331D, ŠABAČKI PUT: 4,86A,94,108A,140-140,326,1,5,53A-53E,59G,65,71A-71B,93,145-149,155A,195,207A-207B,213A-213B,317A-317C,325-327,331A-331G, UROVAČKA: 328,
Mladenovac
9 - 16 časova
Naselje MEĐULUŽJE: CANKAREVA: 4, IVANA MILUTINOVIĆA: 77,81,107,111,2891, MEĐULUŽJE: 48,89,95, MILOVANA ILIĆA: 22, ORAŠAČKA: 2-4,8-12,1-1A,7,13, PAJE JOVANOVIĆA: 9D,13,17,35-39, PERIŠIĆA PUT: 20, STEFANA NEMANJE: 53, STEVANA JAKOVLJEVIĆA: ,20,1-3,13-15,19-25,29-33, SUVOBORSKA: 29, UŽIČKA: 12B-16,20-24,34,3-9A, VOJISLAVA ILIĆA: 2,1, VOJVODE VIĆENTIJA: 18,109, Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): KAJMAKČALANSKA: 2-6A,1,65, KOLUBARSKA: 36, MALI PROLAZ: 76, OHRIDSKA: 9A, PAJE JOVANOVIĆA: 2-4,1-9B,25-27,33, SUVOBORSKA: 18-40,46,50,11-21,25-25A,
VUČIĆ ODLIKOVAO KLAUDIJU TENI Predsednik joj uručio Orden srpske zastave prvog stepena: Razvoj dobrih odnosa sa SAD jedan od prioriteta naše politike (FOTO)