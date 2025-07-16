DANAS BEZ STRUJE DELOVI ČAK 11 BEOGRADSKIH OPŠTINA: Dugačak spisak, isključenja kreću već od 8.30 sati
EDB Beograd za danas je planirala opsežne radove na mreži zbog kojih će delovi čak 11 opština ostati bez struje.
Proverite da je i vaša ulica na spisku
Palilula
10:00 - 15:00 DIVLjIH KESTENA: 8-10,14-16,20-20A,56,60-64,25,47-57,2745, KORNATSKA: 30-40F/8,44-60,65-75, PAŠNjAČKA: 20,28,32-34, PAVLA UGRINOVA: 12,11-17, SLANAČKI PUT: BB,24-30V,21-63A,95,101D-101R, VIŠNjIČKI VENAC: 1F-1Z, Naselje VIŠ.BANjA: ROMENA ROLANA: 1A, Naselje VIŠNjICA: ANRIJA ŽAMEA: 62-70,74-90,79-79A,85-85B,91,95A-101, ČAJETINSKA: 6A,44, DRAGANA LUKIĆA: 2-10,14-18,70,74,78,5-9B,13-19,37-43, IRISA: 14-38,11-31,35-37,41,45, KANADSKA: 2-12,1-11, LUČANSKA: 4-10,14,18-24,30,1-1,11-29,35, MALI LESKOVAC: 2,6-16,22,1-9, MARINA: 1-15A, TODORA MANOJLOVIĆA: 2-22,3-15, VOJISLAVA JOVANOVIĆA MARAMBA: 4-12,1-5,9-11, ZENIČKA: 2-28,1A-23A,
09:00 - 14:00 Naselje BORČA: ATOVI NOVA 1009: 12-26,30,34B-34V,38,3,9,15-25,29-35, ATOVI NOVA 1010: 4,30B,31-33, ATOVI NOVA 1012: 1-7,11A, ATOVI NOVA 1013: 2-6,10-12,16-18,1-11,15, ATOVI NOVA 1014: 1-5, ATOVI NOVA 1015: 2-6,10-14B,18,22-36B,1,9-9A,25-27,31-31B, EFESKA: 30I,58,92,106-108,33-57,67A,77-79,87,185B-187Z, LEPAVINSKA: 2-2M,10,18,24,5A-5B,13, PUT ZA OVČU: 30B,46-48B,174B/2,186D-188,244D,248,252-254,260-262,266-266A,270,302,43,91C-1,97E-97Ž,169-169P,175B,185G-189,193A,219-221B,225-225A,229, SIME MILUTINOVIĆA SARAJLIJE: 157A-157V,169J-169R, SLATINA NOVA 1013: 2B, VOJVOĐANSKIH SALAŠA: 14,1,5,9-15, ŽIVOJINA PAVLOVIĆA: 22,50,5A,11,27-27A,55,193A, Naselje BORČA - Atovi: VOJVOĐANSKIH SALAŠA: 4A, Naselje OVČA: EFESKA: 76E-78E, OVČANSKI PUT: 46,1-1B,221,225B,231A, RATAČKA: 20-22,46A-46E,184B,220,260,187B-187M,191,
Savski venac
08:30 - 14:00 ALEKSANDRA TIRNANIĆA TIRKETA: 2D-8,12,5-9A,17, M BLAGOJEVIĆA ŠPANCA: 1-7A,13-17, PIVLjANINA BAJA: 83,87, Naselje BEOGRAD: DIANE BUDISAVLjEVIĆ: 6,
Voždovac
09:00 - 16:00 ZAPLANjSKA: 84D-84G,
Čukarica
08:30 - 14:00 Naselje SREMČICA: STEVANA BRANKOVIĆA: 2-12,18-20,1-13,19-21,
Rakovica
08:30 - 14:00 BULEVAR PATRIJARHA PAVLA: 10, GREGORČIĆEVA: 2-8,1, HASANAGINICE: 2-2A, JELKE BOJKIĆ MAKAVEJEV: 2-20A,38A,1-17,25-27, KOSTE ŽIVKOVIĆA: 2-8,1-17, M BLAGOJEVIĆA ŠPANCA: 2-26,7-7b,15, NATOŠEVIĆEVA: 2-8,20-32,7-13,17, PERE VELIMIROVIĆA: bb,bb,bb,bb,2-20,28-34,1-27A, RELjKOVIĆEVA: 4-12,1-13, SRZENTIĆEVA: 2-8,1-9, TAVČAREVA: 1-5, TRSTENjAKOVA: 2-14,1-11, VUKASOVIĆEVA: 2-4,
Novi Beograd
08:30 - 13:30 BULEVAR ZORANA ĐINĐIĆA : BB,112,116-120, NARODNIH HEROJA: 32,11-25, PARISKE KOMUNE: 12-16,
12:30 - 13:30 BERAČKA: 38-38v, SURČINSKA: 226e,
Zemun
09:00 - 17:00 UGRINOVAČKI PUT 30 DEO: 20-22, Naselje ALTINA: UGRINOVAČKI PUT: 78-80,94A-94Ž,101-101A,
Barajevo
09:00 - 17:00 Naselje VRANIĆ: MAREVAČKA: 2-8A,14-20,1-3,7-19, MILANA MIJAILOVIĆA-MIĆE: 0,14BB-28,32-48,52-56,60-70,74-76,80,84-88,13-29,33-57,63,67-69,75A-89, OBRENOVAČKA: 2-4,8-10,14-18,26A,3-15,19-23, POSAVSKIH PARTIZANA: 57,63-67,71,75-77,81, RADNIČKA: 2-10A,14-18,1-33,81,825,
Obrenovac
09:00 - 17:00 Naselje Grabovac: BRĐANSKI KRAJ: 219,
Surčin
08:30 - 12:00 Naselje BEČMEN: HEROJA PINKIJA: 18-24,28-30,34,29-33,39-45,51, MAKSIN SOKAK: 2-8D,1,5,
09:30 - 11:00 Naselje BEČMEN: JAVORSKA: bb,4,24-26,32-34,7,19, VASKA POPE: 1,
08:30 - 09:30 Naselje BEČMEN: JAVORSKA: bb,4,24-26,32-34,7,19, VASKA POPE: 1,
Lazarevac
08:30 - 11:30 Naseljena mesta Dren i Bistrica
Surčin
08:30 - 09:30 Naselje Bečmen:Petra Jovanovića 56,67
Kurir.rs