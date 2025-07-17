DANAS BEZ STRUJE DELOVI 5 BEOGRADSKIH OPŠTINA: Planirani radovi počinju od 8.30 sati, pogledajte spisak
EDB Beograd za danas je planirala radove na teritoriji 5 beogradskih opština.
Radovi na mreži obuhvataju sledeće ulice i počinju od 8.30 sati.
Čukarica
08:30 - 14:00 BOGOLjUBA ČUKIĆA: 2-12,1, JASTREBOVLjEVA: 25, MILISAVA DAKIĆA: 2,6,1-7, NIKOLAJA GOGOLjA: 30-32, PETRA MEĆAVE: 2-8A,3-13,
Novi Beograd
08:30 - 13:30 BULEVAR ARSENIJA ČARNOJEVIĆA: 153-165, NARODNIH HEROJA: 42-42,41-41D,45-51,
09:30 - 12:00 DžONA KENEDIJA: 31B-31V,
Barajevo
09:00 - 17:00 Naselje ŠILjAKOVAC: BOGOLjUBA JOVANOVIĆA: 2,1-7, DOBRIVOJA MAKSIMOVIĆA: 2,6-8,14-22,36A,224-226A,234B,238,254-258,11,17,25,57A,225-227,251-255, FILIPA JEREMIĆA: 2,6,1-15,179A, KARIĆ KRAJ: 2,6, MARKA TODOROVIĆA: 16-16A,20-34,5F,11A-11V,15-17A,21-23,29B0A-31,169, MILORADA IVANKOVIĆA: 2-6,10-14,1-3, MILORADA MARINKOVIĆA: 2-6, NIKOLE PUŠIĆA: 0, POSAVSKIH PARTIZANA: 2-6,10-20B,26,30-32,1-13,17-23,27,33,273, RADOVANA MARINKOVIĆA: 2,8-20,24-36,1A-13,17-25, RAJKA ĐORĐEVIĆA: 2, VLASTIMIRA TODOROVIĆA: 2-4,8-18,1-3,7-13A,17-19,127, ŽUBERAČKA: 1,7,
Obrenovac
09:00 - 17:00 Naselje Grabovac: DONjI KRAJ: 68,464,468-470,658,95A,465,
09:00 - 16:00 Naselje BRGULICE: BAGREMOVA: 2-4,10-12,5-13, MALE BRGULICE: 14B, SAVSKA: 15,57, Naselje OBRENOVAC: VALjEVSKI PUT - RADIO STANICA: 0,36-38,218,318,213,317,489, Naselje RATARI: BRGULICE: 4A,16,48,100, KOD DOMA: 2B-4,104, KOD IGRALIŠTA: 106, NEMA NAZIV ULICA: 8,16,20-22,28,7,17,21,63,69, RATARI SELO: 14, RATARSKA: 66A,1-7A,11A-11C,115, ŠABAČKI PUT: 24-26,30-32,38-38,46,50A-52,84,88,106,110,13,19,27,31-35,47,57,81,95,109-111BB,1111-1111BB, SAVSKA: 0-2,6A-8A,14-16,20-22,26-34,38-56,64-68A,72-84B,88A-100K,104-108,122,136,140,144,5,9,13-13A,19,29,35-45,49-49A,53,59-67,79,83,89-93,107-109,119-125, Naselje UROVCI: KOD RADIO STANICE: 230,316A,1-1BB,175-175,245,319,331D,345,1111, RASINSKA: 3,7,11, ŠABAČKI PUT: 4-6,14,20,70,82B,86A,94,100,108A,140-140,166-170,174-184,188-190A,196-198,202-206,210-212,216A-224,228-230,248-250,254,270,300-302A,314-316B,320,326-326A,332A-334,802,1,5,9B,25,31B,47,53-53E,59G,65,69A-71B,93,99D-99G,109A,113,145-149,155A,163-177,183-189,193-209,213-231,235,243A,247,253-259B,265,273,315-319B,325-327,331-337,343-345D,349A, UROVAČKA: 0,214,328, ZVEČKA KOD MLINA: 216, Naselje ZVEČKA: BRAĆE JOKSIĆA: 215B, BRAĆE LAZIĆA: 6,204,208,214A-226B,232-234,238-242,5,49A,179,215B-217A,225A,229,243,247,253-255,261A,267A-269,273A,283A-285,299-301,311A-313,317-319G,331,335,343-343V,351,1111BB, CILA ISAILOVIĆA: 2-4B,18A,9-11, POSAVSKOG PARTIZANSKOG ODREDA: 16,24-34,52,9-17A,21-33, SLOBODANA ČANIĆA: 6-12,16,24-24A,28,32-34,5-5A,9A,13-15, ULICA 32: 2-2A,8, ULICA 34: 2-4A,8-10,14,7-11A, ULICA 35: 8,3-7, ULICA 36: 2-6,10A,264, ZASEKA: 2-4A,10,14-14A,22,26,786,7,787,817,
Lazarevac
09:00 - 14:00 Druga Šumadijska,Stefana Nemanje od broja 1 do gradskog groblja,Đorđa Kovačevića od broja 1 do Doma zdravlja(leva strana)
Kurir.rs