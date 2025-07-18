DANAS BEZ STRUJE U BEOGRADU: Planirani radovi u delovima ovih 6 opština
Bez struje će danas ostati delovi šest beogradskih opština.
Radovi na mreži planirani su u sledećim ulicama:
Zvezdara
09:00 - 14:00 Naselje V.MOKRI LUG: CVETANOVA ĆUPRIJA: 98-108,173B-189, MITKOV KLADENAC: 20-22,29-31C,
Novi Beograd
08:30 - 13:30 ALEKSINAČKIH RUDARA (Georgi Georgiu Deža): 22-32, PALMIRA TOLjATIJA: 5-5,
Grocka
09:00 - 14:00 Naselje KALUĐERICA: KRALjA PETRA PRVOG: BB,52-56,64,68B,13E-13V, MILOŠA MATIJEVIĆA MRŠE: 2-6,1-3C, ZORANA MAKSIĆA: 2,
Barajevo
09:00 - 17:00 Naselje ARNAJEVO: BEOGRADSKOG BATALjONA: 2-14,92A,1-15,19, BOŽIDARA ANĐELKOVIĆA: 4-10,5,9-11, BRATSTVA I JEDINSTVA: 2,6-14,18-28,32-42,46-56,3-29,39,97, BUDIMIRA SIMIĆA: 17, KOSMAJSKOG ODREDA: 0, MILIVOJA KOSTADINOVIĆA: 4-8,12-20,24,28,32,1-7,11-13A,
08:00 - 15:00 Naselje BOŽDAREVAC: ŠUMADIJSKA: 15, Naselje ŠILjAKOVAC: NIKOLE PUŠIĆA: 13-23, RADOVANA MARINKOVIĆA: 81-83,87,91, ŠILjAKOVAC IBARSKI PUT: 0BB,41, Naselje VRANIĆ: BRATSTVA I JEDINSTVA: 10,372-390B,394-410,414-420,424G-428B,436,440-448B,452-462,466-470,476,480B,488A-488H,494-504F,508-514,522-530,544-546,560,590, DESETOG OKTOBRA: 2A,6-14,1-5,9-11,15-19, DRAGOLjUBA TRIŠIĆA-DRAGE: 31, DVADESETDEVETOG NOVEMBRA: 6-8,12-22,1-19, LAZAREVAČKA: 2-4,12,16-18,22-32, MILINKA JELIĆA: 44A,48A-62A,53,57-63A,67-71,77A-81, MILOVANA JELIĆA: 10,14-18,22-24,28-32,472,1A-11, SEDMOG JULA: 2-12,16-18A,22G-34,3-15, SKOJEVSKA: 2-20,1,5-23,401T, ŠUMADIJSKA: 2,6-10,20-22A,26-28,50,3-13,19-31, USTANIČKA: 6-16,20,1-19, VELIKE DUBRAVE: 2-16,552,558,1,5-7,11-17A,25,35-37,45,
Obrenovac
08:00 - 15:00 Naselje BALjEVAC: BRATSTVA I JEDINSTVA: 572,594, IBARSKI PUT: 50,64A,63B-63D, KOD DOMA: 104, NEMA NAZIVA ULICE: 0,32-36,40,44,48,54-64,84,94,100,31-33,37,43-47,59-63,71,85, OSREDAK: 80-82E,86D,90,106A,116G,85B,101A, ŠKOLA: 82D,106D,116,99A-101A, VRANIĆ: 410, ŽIVKOVIĆA KRAJ: 0,6-10,20,30-32A,36-36A,40-42A,48-64F,68A,72A,86,134-136,410A,29-29C,37A-41,45,49-63C,67-71C,75-87A,401-403, Naselje VRANIĆ: BRATSTVA I JEDINSTVA: 550-556A,403, DRAGOLjUBA TRIŠIĆA-DRAGE: 46-50, LAZAREVAČKA: 58,596, VELIKE DUBRAVE: 36,403C,
Lazarevac
08:00 - 14:00 Opština Lajkovac:ulica Dragana Radovića,Autobuska stanica
09:00 - 17:00 Opština Lajkovac:naselje Kalenić zaseok Rainovača prema Mlaki
Kurir.rs