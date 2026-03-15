Mlađi muškarac poginuo je noćas u saobraćajnoj nesreći u Barajevu, rečeno je u beogradsko Hitnoj pomoći.
TEŠKA NOĆ ZA LEKARE HITNE: Užasna nesreća u Barajevu i puno pijanih
Do nesreće je došlo oko 2.30 kada je povređena i jedna osoba a nju je medicinska ekipa iz Barajeva odvezla u tamošnju dežurnu zdravstvenu ustanovu.
Nesreća se desila tako što je mladić izgubio kontrolu nad vozilom i udario u betonski stub.
Beogradska Hitna pomoć intervenisala je noćas 125 puta, uglavnom zbog hroničnih zdravstvenih problema. Od toga je na javnim mestima bilo 16 intervencija, po običaju, velikim delom usled alkoholisanosti građana.
Kurir.rs/Beta/RTS
