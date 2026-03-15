"Moja divna profesorka sa kojom sam se, sada već i u svojim poznim godinama, redovno sretala na našoj Palilulskoj pijaci i obavezno zastajale da popričamo o trenutnom stanju u društvu. Poslednji put smo se srele pre dva meseca i reče mi: "Ma ćuti, dobro sam, hodam sa štapom ili mi mozak još uvek radi". Obe smo se nasmejale i ona je polako krenula ka izlazu i svojoj kući. Dugo sam gledala za njom dok su mi se vreme gimnazijsko, hodnici V-te i naša najlepša mladost vraćali sa osmehom i jednim pozitivnim osećajem da smo bili dobre generacije još boljih profesora. Neka naša profesorka Mirjana,večita PUELLA, počiva u miru i sigurna sam da je svi, bar u mislima ispraćamo sa osmehom i ljubavlju."