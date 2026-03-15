UMRLA MIRJANA MASKARELI: Dugogodišnja profesorka latinskog jezika u Petoj beogradskoj gimnaziji preminula u 89. godini, bivši učenici emotivno se opraštaju
Mirjana Maskareli, dugogodišnja profesorka latinskog jezika u Petoj beogradskoj gimnaziji, preminula je u 89. godini života.
Na društvenim mrežama bivši učenici emotivno se opraštaju od svoje omiljene profesorke.
"Moja divna profesorka sa kojom sam se, sada već i u svojim poznim godinama, redovno sretala na našoj Palilulskoj pijaci i obavezno zastajale da popričamo o trenutnom stanju u društvu. Poslednji put smo se srele pre dva meseca i reče mi: "Ma ćuti, dobro sam, hodam sa štapom ili mi mozak još uvek radi". Obe smo se nasmejale i ona je polako krenula ka izlazu i svojoj kući. Dugo sam gledala za njom dok su mi se vreme gimnazijsko, hodnici V-te i naša najlepša mladost vraćali sa osmehom i jednim pozitivnim osećajem da smo bili dobre generacije još boljih profesora. Neka naša profesorka Mirjana,večita PUELLA, počiva u miru i sigurna sam da je svi, bar u mislima ispraćamo sa osmehom i ljubavlju."
"Nezaboravna profesorka. Obozavala sam je. Peta ne bi bila to sto jeste bez nje."
"Naša divna razredna. Uvek je se rado setim. Duhovita, stroga i pravična."
Prema navodima medija, profesorka će biti sahranjena u Kotoru, a prema njenoj želji neće biti organizovan ispraćaj u Beogradu.
