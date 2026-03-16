Gradska opština Novi Beograd sklopila je ugovor sa Ministarstvom zaštite životne sredine kojim su Opštini dodeljena podsticajna sredstava za očuvanje i zaštitu biološke, predeone i geološke raznovrsnosti u 2026. godini, saopšteno je iz ove opštine.

Sredstva od 11.653.342 dinara opredeljena su za uređenje zelene površine u Bloku 1, pod nazivom „Park ljubavi”, od čega je Ministarstvo zaštite životne sredine opredelilo 9.322.674 dinara, a Opština 2.330.668 dinara.

Predsednica opštine Ivana Nikolić je tom prilikom izjavila da će park u Bloku 1 biti nova oaza za odmor i rekreaciju građana, sa novim klupama, od kojih će jedna, koja je uokvirena skulpturom srca, privući pažnju posetiocima.

Screenshot 2026-03-16 140425.png
Foto: Youtube Printscreen

– Park će biti obogaćen novim sadnicama i raznovrsnim ukrasnim biljem, kao i novim stazama i đubrijerama. Biće uređena i već prepoznatljiva fontana, koja je čest sinonim za ceo ovaj predeo. Simbolično, ovim projekat je zelena površina u jednom od prvih urbanizovanih blokova dobila naziv „Park ljubavi” – saopštila je predsednica opštine.

Ona je istakla da Opština ovim projektom nastavlja zajedničke projekte sa Ministarstvom zaštite životne sredine.

– Redovno pratimo javne pozive. Uspešno smo po osnovu javnog poziva realizovali projekat čišćenja devet divljih deponija na Novom Beogradu, kao i projekat ozelenjavanja dvorišta Kneginja Milice kojim je zasađeno 45 stabala – rekla je Nikolićeva.

Opština Novi Beograd nastavlja sa brigom o zdravoj životnoj sredini, uređujući javne površine podjedanko na celoj teritoriji Novog Beograd, kako samoincijtaivno tako i na incijativu građana.

Kurir.rs/Beograd.rs

