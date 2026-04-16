U noći između utorka i srede lekari zaposleni u Vojnomedicinskoj akademiji (VMA) u Beogradu imali su pune ruke posla. Primljeni su, između ostalih, pacijenti sa povredama nastalim tučama, u rukovanju mašinama, ali je među pacijentima primljena i jedna žena koja je na čudan način zadobila opekotine po licu.

Potpukovnik docent doktor Goran Rondović, glavni dežurni anesteziolog Vojnomedicinske akademije, rekao je da je krenulo prolećno uređivanje bašta i dvorišta i rad sa različitim mašinama, a samim tim neminovno i povređivanje.

- Moramo skrenuti pažnju da se povede računa o radu sa različitim mašinama, nastaju teške telesne povrede sa trajnim deformitetima kao posledice nepažnje u radu sa tim mašinama - rekao je dr Rondović za RTS.

Opekotine zbog upotrebe cigareta i kiseonika istovremeno

Takođe, na VMA dovezena je ženska osoba sa povredama lica od opekotina.

- Ono što je kuriozitet u toj povredi jeste da se radi o licu koje je na supstituciji, odnosno suplementaciji kiseonika, tako da ima kiseoničnu masku na licu, ali istovremeno je i konzumiralo cigarete, tako da je došlo do nepažnje prilikom upotrebe kiseonika. Kiseonik je zapaljiva i vrlo opasna materija ukoliko se nestručno rukuje sa njim, tako da je došlo do opekotinskih povreda lica nastalih zbog upotrebe cigarete i kiseonika istovremeno - rekao je dr Rondović.

Pretučen dečak (16) na Voždovcu

Lekari sa VMA zbrinuli su i dečaka od 16 godina koji je zadobio povrede u naselju Stepa Stepanović.

- Došlo je do povrede koja je nastala nasilnim putem. On je pretučen, nastale su teške telesne povrede sa prelomom donje vilice. Dečak je faktički operisan, u stabilnom stanju je na daljem lečenju u Vojnomedicinskoj akademiji, još jedna od povreda koja je nastala nasilnim putem u toku ovog dežurstva.

U sumiranju dežurstva, dr Rondović je napomenuo da je na VMA bilo oko 700 pregleda, od čega je 80 ljudi zadržano na daljem lečenju.

- Imali smo 14 operacija, 14 intervencija su imali naši kardiolozi u angiosali, operacije svih vrsta hirurških grana, tako da smo imali dosta posla i dosta procedura je odrađeno u toku dežurstva.