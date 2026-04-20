Start prve etape Međunarodne biciklističke trke Beograd–Banjaluka počinje 22. aprila u Beogradu sa Savskog trga u 11 časova i duga je 83 kilometra s ciljem u Požarevcu, saopštili su organizatori ove sportske manifestacije.

Reč je o ravnoj etapi koja će pružiti priliku najbržim vozačima da se istaknu. Prošlogodišnje izdanje trke pokazuje da je upravo na ovoj etapi bila najbrža etapa na svetu, sa prosečnom brzinom od 54 kilometra na čas.

Sa Savskog trga krenuće 154 takmičara iz 22 ekipe. Kako se navodi, cilj u Požarevcu se očekuje oko 13 časova.

Kurir.rs/Beograd.rs

