Baštu u Ulici Hanibala Lucića 8 na Voždovcu uređivali su stanari sa željom da se prijave za takmičenje "Najlepša bašta u Beogradu". Međutim, do prijave nisu ni stigli. Nekome su izgleda sadnice bile potrebnije. Kamere su zabeležile da je nepoznati muškarac ušao u ograđeno dvorište zgrade i počupao sadnice.

"I ja kao upravnik sam bio povređen, jer sam uložio svoj rad, doduše ne fizički kao oni, a možete misliti kako je njima bilo", kaže profesionalni upravnik Dejan Vujičić.

Uređivanje bašte ispred zgrade nije zakonska obaveza stanara, ali po zakonu, stanari su u obavezi da održavaju spoljašnje delove zgrade sami, i ako to ne čine, platiće kaznu od 50.000 dinara.

U Cvijićevoj ulici, na potezu od broja 60 do broja 68. Šest zgrada u nizu izgledaju kao da su prošle kroz neku umetničku radionicu – ali bez dozvole.

Grafiti svuda – po fasadama, ulazima. Umetnik ode, a račun ostaje – stanari plaćaju saniranje štete.

"Neki put sebe uhvatim da sam kao neki inspektor iz krimi-serija, tako da vrlo lako snimim momka da je mlađi, odem na košarkaški teren, pitam, tražim i nađem", priča Dejan Vujičić.

Srđan Arbutina, pravnik, objašnjava da je to regulisano odlukom grada o komunalnom redu.

"Što se tiče grafita i uništavanja tuđe imovine, regulisano je u Gradu Beogradu odlukom o komunalnom redu, koju je doneo grad. Bitno je reći da je paradoksalno u tom zakonu o komunalnom redu da je veća sankcija za samu stambenu zajednicu, koja iznosi 50.000 dinara, nego za štetnika koji izvrši ispisivanje na stambenoj zgradi, koja je smešna i iznosi 10.000 dinara."

U nekim zgradama, kažu upravnici, sakupljali su novac po tri ili četiri puta kako bi prefarbali grafite. Ako postoji snimak sigurnosnih kamera, to može da bude dokaz, tvrde pravnici.