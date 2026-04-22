Zbog radova „Elektrodistribucije Srbije” i prekida u snabdevanju električnom energijom više objekata beogradskog vodovodnog sistema u opštini Barajevo, danas će od 9 do 16 sati bez vode ostati potrošači u naseljima Srednji kraj i Ravni gaj, saopšteno je iz JKP-a „Beogradski vodovod i kanalizacija”.

Bez vode će ostati potrošači u ulicama Duje Damnjanovića, Sremskih partizana, Vojislava Damnjanovića, Borivoja Tašića i okolne ulice.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.

Mole se potrošači da pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe. Za sve dodatne informacije potrošači se mogu obratiti Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatni broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800/110-011, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu se potražiti i na veb-adresi www.bvk.rs.

