SPISAK NIKAD DUŽI, BEZ STRUJE DANAS OVI DELOVI BEOGRADA! Radovi u čak 9 opština
Spisak današnjih isključenja struje:
Zvezdara
08:30 - 14:00 DRAGIŠE LAPČEVIĆA: 2-20,1-19, KOSARE CVETKOVIĆ: 46-50,31-31, LjUBICE LUKOVIĆ: BB,8-12,16-26,5,9-13, NERODIMSKA: 2-20,1-3,9-25, PANTE SREĆKOVIĆA: 18-18,19-19,25-29, PARAĆINSKA: 2-6,1-3, VOLGINA: 26-34B,15-27,41,
09:00 - 14:00 Naselje M.MOKRI LUG: SMEDEREVSKI PUT: 39-39Z,43-53,
09:00 - 16:00 ĐEVĐELIJSKA: 55-59,69, PREŠEVSKA: 10, ŽIVOJINA ŽUJOVIĆA: 1,
Palilula
09:00 - 12:00 Naselje BG-KRNjAČA: GRGE ANDRIJANOVIĆA ULICA 7: 6-8,14-20,24-26,1-3Z, Naselje Krnjača: GRGE ANDRIJANOVIĆA: 16B-18,
Čukarica
08:30 - 14:00 KRAJIŠKIH BRIGADA: 12A-16,19-27F/8,31, Naselje ŽARKOVO: BRAĆE LIMIJER: 2-8,1-7, JOVANA DUČIĆA: 2-8,1-7, MANAKIJEVA: 4-6,1-3,11,25, MILANA JOVANOVIĆA: bb,14-14A,17-25,31-55, MILANA MILOVANOVIĆA: 6-8, MILE JEVTOVIĆ: 2-12,18-24,1-17,21-29, MILORADA JOVANOVIĆA: 14, RATKA MITROVIĆA: 6-38,37-55A,59-71, REPIŠKA: 8-26,30-30,44-44,1-9, REPUBLIČKA: 6-12,16,11-21A, RISTE MARJANOVIĆA: 4-10,9-31, SLAVONSKIH BRIGADA: 12-50,7-45, TRGOVAČKA: 3,
09:00 - 14:00 OBRENOVAČKI DRUM: bb,bb,bb,bb,bb,bb,bb,bb,bbIMM stub-2,bbIMM stub-5,bbstub 10,bbstub 14,bbstub-9,1-1M, Naselje UMKA: 13 OKTOBRA: 2,1-5C,9-13,
Novi Beograd
10:00 - 15:00 DžONA KENEDIJA: 55-57, IZLETNIČKI PUT: 2,12-14,18,24-24F/8,5, RADOJA DAKIĆA: 9-13B,21-23, TOŠIN BUNAR: 94,112-134a,83-91,95-115,119, ZELENGORSKA: 4-8,1,
Zemun
10:00 - 15:00 MAJEVIČKA: 2-6,10A-10G,36,1,7,19,23, ZELENGORSKA: 2-10A,14-14a,1-5E/7,83,
Grocka
09:00 - 13:00 Naselje BEGALjICA: BULEVAR REVOLUCIJE: 16A, KOSMAJSKA: 6-8, SEDMOG JULA: 34-36,40-44,50-56,29-39,43-49,103, ŽIVANA JOVANOVIĆA: 2,42,46-46B,52-52V,29-35,
09:00 - 10:30 Naselje BEGALjICA: BORISA KIDRIČA: 224-228, DVADESETDEVETOG NOVEMBRA: 2-4,10-10A,14-28,32-34,38-62A,66,1-31,35-55, KOSMAJSKA: 2-4,10-18,1-5, MILETE CEROVCA: 16A-24,28,32,1-9, MILOSAVA VLAJIĆA: 2-10,1-15, SEDMOG JULA: 2-32A,1-27A,
09:00 - 14:00 Naselje KALUĐERICA: ALEKSINAČKIH RUDARA: 2-12,1D-17, BULEVAR REVOLUCIJE: 1-1, CARICE MILICE: 2D,20, KRALjA NIKOLE: 2,1,5-7, KRALjICE KATARINE: 1-33,37-53,57, ORLOVIĆA PAVLA: 2-6,1,5-7,11-13, SJENIČKA: 2-12,1-11, VINČANSKA: 2-8,12,16,1,5-15, ZORANA RADMILOVIĆA: 10, Naselje VINČA: BEOGRADSKA: BB,96C,168-192A,198-204A,208-210,214C,348-354,392,402,35-45A,49B-51,105-109,115-115B,153,157A,161,165-171, ITE RINE: 63A,
Barajevo
09:00 - 15:00 GLUMČEVO BRDO: 16-22A,86,90-92,422-430,440,470A-470B,11-15G,19-43,53-55,123-133,411-417,421,425-435,443,467A,471,531, Naselje BARAJEVO: BEĆIRSKA: 226,1,7,33A,37-39B, BOGOLjUBA PETKOVIĆA: 0BB,4-16,20-34,1-15,19,23-25,29-33B,37-45, BORIVOJA TAŠIĆA: 0-2,8B-10,14,18,26,30C,36-36F,40A-40C,56A,60V,1D-3A,23, BRANISLAVA JOVANOVIĆA: 2,6,10,16-16A, ČAIRSKA: 4-14,20,1-9,199, DRAŽANOVAC: 2-10,88B,1,15-17A,127A, DUJE DAMNjANOVIĆA: 0-2A,6-6B,10-14,18-26,30-32A,36,40,44A-56,66-68,72A-78,82-88D,92-94,130,1B-1H,7,13,19-21,25-35B,43A-59,65A-73,77-77,81A-93A,103A-107,121,127,139-141A,153A,161,167B,187,191, GLUMČEVO BRDO: 0-6,34A-36B,50A,54A-56,62-64,68-70,80,96,102,450B-454A,458-466,536,7,63-99V,119A,439,453-459,463,539A,549,583, JASENOVAČKA: 0,4-8,20,398-400,1-5,401, LAZARA JANKOVIĆA: 2,6,16B,20A-22A,28,32A,50,132,140,266-268A,272,282,286,296,300-300A,308-308B,1,5,11-19,29,39,47,51,57-59A,89,107,239,269-271,277,297-299,303-305,359, LIPOVAČKI PUT: 0, MILIJE MIHAILOVIĆA: 10-12A,20-34B,42,52,60-62,66A-72B,76,86A-88B,92-92B,98-100,104-106,112,116,120-126,136,146,5,9-11A,15-17,25,37,63B-65,69A,85,93-93A,99-105,109,113-121,127,135A-143,147-151,157A,167A,177-177A,183-187D,195-199,203,213, MILIVOJA POPOVIĆA-MIĆE: 4,10,18,26-28A,32,38,42, MILOSAVA IVKOVIĆA: 0,6,10-14B,18-32,36-42,48-50,66-68,72,76-82C,86-88,94,98-100A,104,154,162,172-180A,188,192-192A,196,200F-200H,218A,1-11A,17-31,45-49,53-57,67A,75A-77,85A-89,95-97,103-105,109,155-157,165,169,179,189-193,199,211,215,223,333, MIODRAGA VUKOVIĆA: 0,82A,88A-100B,67A-71, PERIŠE VASIĆA: 4,8-10B,14-16,164,200G,284,852,1-5,113,119,139, PRVOMAJSKA: 2,1BB, SEDMOG JULA: 4-10A,14,446,1-17, ŠKOLSKA: 10,14A,18-18A,22B,50-52B,3,11A,325A,375,381, SREDNjOKRAJSKA: 0-12,16-18A,26-28A,40-40B,48-50,54-54A,58,62-66,70A,74-76,84A,90,96-100,104-116B,122,320,328-332,336-342,348,360-364,370,374-376A,392-396,404-406E,440,1A-1V,5-11,17-31A,35-37,41A-43B,51-51G,57,65,69,73-77,81,85A,269,303A-303B,311-313A,329-337,347,361,375,385,393,397,407-409,429,433,445, SREMSKIH PARTIZANA: 0-2,8,20,56,62-66,7A-9,57-65, STRAŽARSKA: 2-8,146,228,3-5,9,225, SVETOZARA MARINKOVIĆA-ZARETA: 0-6,20-24A,36,52,60-62,116,120A,128A-128B,158,164,174,214-218A,230A,234-236,240,260,278,7,19-19A,25-29A,129,143-143B,151,165,215,233,239,245,259B, VALOVI: 2,5B-5G, VITKOVAČKA: 0,10-16,124-126,130,7-11,15-17,55-63,155, VOJISLAVA DAMNjANOVIĆA: 2-10,14-16,20-30,34-42,1-9,13-17,21-23, ŽIVKA IVANOVIĆA: 2,6-18,22, ŽIVOTE MIJATOVIĆA: 6-18,22A,110,116A,5-7A,11-13,17,41-43,111A, ZMAJEVAČKA: 2,6,12-16,354,398,3,9,13,353A-355,359,405-407, Naselje UMKA: SOČANIČKA: 9A, Naselje VRANIĆ: VELIKE DUBRAVE: 0BB,
Obrenovac
08:30 - 14:00 Naselje Draževac: CIGANI: 10,20,24,34,38,42A-42B,48-50,404-404B,11A-11B,21,41-41A,83-83A, DOM: 0,14,134-136A,1, DRAŽEVAC: 0,24,40,44,52,66-68,82A-84,88-92,100,122-124,132-136,148-156,160,180-182,186-188,194,198,220,384,388-398,402-404,412,418-420,426-428,442,9,15-17,35-39,43,49,53,63-69A,73-75,81-83,89-91,97,101-101,129,135-137,147,155-155,161-163,181,185,189,195-197,227,241,385-387,391,395,405-407,413,431, DRAŽEVAČKA: 0, DRAŽEVAČKI LUG: 98-100E,104,158,162,99-103B,157-159, GUGOŠ KRAJ: 18,24A,44,72A,82D,43B,69-69C, IVOJEVAC: 386, JOVANOVAC: 43A-43J, KOD DOMA: 0,74,80,102,122-122A,142-142,150A,162,166,230,1,137,143,147A-151,157-157B,161,1111, KOD GROBLjA: 8,245A, KOD IGRALIŠTA: 162A,163B, KOD SPOMENIKA: 0,10,444,7A,31-31A,409,423-425, KOD TRAFO STANICE: 42D, KOLUBARSKI PUT: 69B, MLEKARA: 10, PARLOZI: 62B, PAVLOVIĆA KRAJ: 8A-12,48-50D,54-54A,58-64A,68-70,420A,3,7A-7E,21,43-43J,47,55-59,63B-63D,67A-69,1111, PELIĆA KRAJ: 386,396A,399, PETROVIĆA-MIJAILOVIĆA KRAJ: 34,242A,396B,404-408,414A,420A-420C,426-426A,1,17C,403,411B,419,423A,427A, RADOJKOVIĆA KRAJ: 77, SELO: 400,389,401, ŠKOLA: 0,146,166A-166B,85A,89,221,375, STANKOVIĆA KRAJ: 386A,387A-387E,391A-391D,395A-395B, TODOROVIĆA KRAJ: 62C-62E,66,72-72A,76-84B,88A,96,69-71D,77-79G,83-85,89,95,715A,1111, VETERINARSKA STANICA: 0, VEVERIČKI KRAJ: 363V,
Mladenovac
09:00 - 13:00 Naselje VELIKA KRSNA: JOVANA DUČIĆA: , KOSOVSKIH JUNAKA: ,2,16-18,34,38,3-5,33-35,39, NOVA 140: 4,28, NOVA 141: 17, Tomislava Gajića-Toce: 28,21, VELIKA KRSNA: 702,23,135,
Kurir.rs