Veliki požar izbio je danas na Čukaričkoj padini.
KURIR NA LICU MESTA, GORE POSLEDNJA 3 SPRATA NOVE ZGRADE NA ČUKARIČKOJ PADINI: Izbio veliki požar, dim se nadvio nad taj deo grada (FOTO/VIDEO)
Prema prvim informacijama, vatra je zahvatila poslednja tri sprata nove stambene zgrade.
Dim se nadvio nad taj deo grada, u blizini bivšeg FMP-a.
Veliki požar u novoj zgradi na Čukaričkoj padini Foto: Kurir
Kako saznajemo, reč je o ogromnom požaru na novom kompleksu zgrada na mestu nekadašnje fabrike FMP, na potezu
između Čukaričke padine i Žarkova.
Zahvaćena su poslednja tri sprata i vatra se spušta naniže.
Kurir.rs/I.Č.
