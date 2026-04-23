OVIH 11 DELOVA BEOGRADA DANAS JE BEZ STRUJE: Spisku nema kraja, a isključenja počinju od 8.30 sati
Spisak isključenja struje
Zvezdara
08:30 - 14:00 KOSARE CVETKOVIĆ: 46-50,31-31, LEDINAČKA: 2-4,8-12,1-11, LjUBICE LUKOVIĆ: 4-12,5-5C,9, PANTE SREĆKOVIĆA: 3-5, ZVEZDARSKIH JELKI: 20-24A,23-25,
Palilula
09:00 - 14:00 MIRIJEVSKI BULEVAR: 40A-44,
09:00 - 14:00 MIRIJEVSKI BULEVAR: 40A-44,
Voždovac
09:00 - 17:00 Naselje BELI POTOK: BULEVAR PATRIJARHA GERMANA: 87-87B,187A-187F,191, GLEĐEVAČKA: 188,85J,91, Naselje RIPANj: AVALSKA: 310, KRAGUJEVAČKI PUT: BB,bb,12-14,24-26,32,38-42,11-31, PUT ZA MARKOVIĆE: 8-18,28-38,46-48,52-54,58-62,98,7-9,13,17,23-33,37,41,49-59,75,91,141, PUT ZA ŠUPLjU STENU: 2-2A,124,5-7B,11-11B,17A-25,37-37B,43, Naselje ZUCE: KARAGAČA: bb, SVETOG JOVANA KRSTITELjA: 160,
09:00 - 14:00 GARIBALDIJEVA: 2A,6-12,20-24,3,7-11A,19-31, KRUŠEVAČKA: 4-6,10A, LjUDEVITA POSAVSKOG: 4,1-5, MATAVULjEVA: 2-4,1-3, MIKLOŠIĆEVA: 39, NIKOLE SOVILjA: 8,
Čukarica
08:30 - 14:00 Naselje ŽARKOVO: ILIJE ĐURIČIĆA: 70-72A,79-83, ZMAJEVAČKA: 49-63,
Novi Beograd
08:30 - 13:30 BULEVAR MARŠALA TOLBUHINA: 32-34A, BULEVAR MIHAJLA PUPINA (Bulevar Lenjina): 177-177, OTONA ŽUPANČIČA: 22-30,1-25,35-37, PARISKE KOMUNE: 18-20,
Grocka
09:00 - 17:00 Naselje VRČIN: CERSKA: 1-15, DANTEOVA: bb,2-6,10,16,20,3,17-19, KARAGAČKA: BB,2-6,10-22,28-62C,70-92O,96-104,108-112,118-120,124-134C,19-19B,69B, KARAGAČKA DRUGI DEO: 8, KARAGAČKA PRVI DEO: 14-16E,7,19, KRAGUJEVAČKI PUT: 2,160,188,35-35A, OLGE PETROV: 10-12,16,20,5,11-13, PARISKE KOMUNE: 2-2,8-14,18,22-22B,122,1-13,21-25, PETRA DOBRNjCA: 6-10,14-18,80A-80B,1-7,17-21,31, VIDOVDANSKA: 2-4,26-30,9,17,21-23, VINOGRADSKA: 2-10,1-1,5-9,
Barajevo
09:00 - 15:00 Naselje ARNAJEVO: BANjIČKA: 2-20,3-25, BEOGRADSKOG BATALjONA: 2-14,92A,1-19, BOŽIDARA ANĐELKOVIĆA: 0-10,14-28,32-44,270,1-5A,9-31,35-41,151A, BRATSTVA I JEDINSTVA: 0BB-2,6-14,18-28,32-42,46-72,78,1-35,39-49,79,97, BUDIMIRA SIMIĆA: 0-4,8-44,50-52,56A-62,250,1-3,7-17,23-67, KOSMAJSKOG ODREDA: 0-20,26,30-36A,42-48,52-54,78,1-27,31-45,49-77,81-85A,91, LAZAREVAČKI PUT: 2-4,8-12,18,22,1-7,11,15-17,27-29A,33-37, MILIVOJA KOSTADINOVIĆA: 2-8,12-20,24,28,32,1-7,11-15, Naselje BELjINA: BRĐANSKA: 2-8,12-20,1-17, ČETVRTOG JULA: 2-32,1, DESETOG OKTOBRA: 4-16,20-32,116,5-7,11-15A, DRUGE ŠUMADIJSKE BRIGADE: 6-14,19-23, JOVANA POPOVIĆA: 0-2B,6-12,16,20A,24-32,36-42,46-66,1-17,21A-33, KLENOVAČKA: 7A, KOSMAJSKA: 40,44,197B, KOSMAJSKOG ODREDA: 0-8,12-28,112,1-15,19-25, LIVADSKA: 0-12,1-7A,13-37, OSMOG MARTA: 2-6,10-18B,22-22A,1, OSREDAČKA: 2,6-18,7-15B, PRVOG SRPSKOG USTANKA: 4-10,14,3-11, TRG ŠESTE LIČKE DIVIZIJE: 2,8,12,22,1,7, Naselje LISOVIĆ: KOSMAJSKIH PARTIZANA: 0, Naselje ROŽANCI: DESETOG OKTOBRA: 2-10,14-14A,20-26,30-34A,1-5,9,13-25A, KLENOVAČKA: 2A-8,1-7, KOSMAJSKIH PARTIZANA: bb,2-12,18-22,26-28,32-36,40A-48,54-82,94-96A,1,7-29A,33-37A,41-55,61-63,123,169, SELSKA: 2,8-10,26,40,1-5,11-13A,19-23,27-29, STANKOVA: 2-6,10-28,64,110,1,7-9,17, ŠUMADIJSKA: 4-8,12-20,24-28,32-36,40-42,48,52-58,62,66-68,72-86,3-15,19-21A,25-31,35-45,49-63,67,151,183, TIJANOVAČKA: 1A-5,9-15,
Obrenovac
09:00 - 16:00 Naselje DREN: BRDO: 88, DREN DONjI KRAJ: 2-12,16-36,40-42,48,56-60,64A-74,78-88,96,356-358,1-27B,31-41,47,85,1111, GAVRIĆI: 6-8,12-12,16,20-20A,1,5-7A,21A,25-27,31-33A,37-37A,91A, GORNjI KRAJ: 0,4-8,14-20A,24-28,32-46,50A,54-64,68,72A-82A,86A,98,182,234,1-13,17-29,33-61,65-67,73-75,79-81,87-87A,91-99,173,181,185,219,233-235,1111, IVERIĆ: BB,0,10,76,80A,1,7A,11A,27-27A,49,63,89A,97-97A,119A,173A,1111-1111BB, KOD CRKVE: 2,11,1111, KOD MLINA: 30, KOD ŠKOLE: 2-8,12,16,1BB,7-7A,13,31,159, MIROSAVLjEVIĆA PUT: 2,8A-10A,3A,11A-17A,27, MUZIČKA KOLONIJA: 8,62-62B,104A-108A,112,116B-120,43A,53,57,63A,67A,83A,103,115A,119A,139,161D,167,173B,193B,1111, MUZIČKA ŠKOLA: 18-20,24A,54,58,64-66,72,92,98,102-104,108-110A,116B-118A,11-11A,27,41,55-59,63-65,69-87A,91,95-97,101,107-109,113A-115,119,123-135,139-149A,153-155A,165-167A,171-171,181-187,191-193C,197B, NEMA NAZIVA ULICE: 16, PLjOŠTARA: 2A-8,14-18,22-36,1-3,7-9B,13-35,39-71B,77,85, PLjOŠTARA 2.DEO: 20, PUT ZA ILIĆE: 4,8,18,22-24,34,38,11-11B,19, PUT ZA PRNjAVOR: 4A-6A,10,20-28,62,21,27-31,35-35A,61,269, SELO: 10, VIČENTIĆA KRAJ: 18, ŽIVANOVIĆA KRAJ: 32, Naselje Grabovac: FILIMONOVIĆA PUT: 325,
08:30 - 15:00 Naselje BALjEVAC: MIJATOVIĆA KRAJ: 6-26,40-44A,7-27G,
Sopot
09:00 - 13:00 Naselje RALjA: JANKA KATIĆA: 2-4,8,1-11, KARAĐORĐEVA: 2-4,8-14,22,1-11A,17,23, POP-DININA: , Naselje ROGAČA: ČIČINA: 126A, KOSMAJSKA: 68, Naselje SOPOT: DESPOTA STEVANA LAZAREVIĆA: 2-2A,5-15, DRAGOMIRA VELIKIĆA: bb,2-6,10,18,22-44,48-80,1,5A,17,27-39A,45, DVADESETDEVETOG NOVEMBRA: bb,2-6A,10-26,30A-40,1-27B,31-35B,485, IVE TRIFUNOVIĆA: 2-8,12-20,1-23, KAPETANA DRAGIĆA: 7-7A, KNEZA VIĆENTIJA PETROVIĆA: 4-10,1-5, KRALjA PETRA PRVOG: 108A/I-118A,122-126,63-65,77-81A/I,85, MILORADA MARKOVIĆA-MIĆE: 2-12,16,3-7, NjEGOŠEVA: 3, PRVOG MAJA: 4-14A/I,18,22-24A,3-5,9,13-15,25-25,31, RADA MARIČIĆA: 2-6,10-10,14A/I-14C,1-3,7-15,21-21,235,485, RATKA JEVIĆA: 2-14,18-20,24,3-5, ROPOČEVAČKA: 2,1A-3, USTANIČKA: 2-6,1A-15,19, VOJVODE PUTNIKA: 2-14,20-52,1-1,9-13,17-33,39-43E,47-53,
Mladenovac
09:30 - 12:00 Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): BRANKA KRSMANOVIĆA: 2-8,1-3, DIMITRIJA TUCOVIĆA: 4,12,18-22, DOKTORA RUSA: 26-62,15-37,41-43, DUNAVSKA: 26, IVANA DOLHARA-VASE: 4-8,12-16,20-24,7-13,17-21, KNEZA LAZARA: 4-6,10-12, STEVANA SREMCA: 44, ZMAJ-JOVINA: 7-9, Naselje RAJKOVAC: CARA DUŠANA: ,1-3,7-11, IVANA DOLHARA-VASE: 1, NOVA 27: 4-12, NOVA 28: 4-8,3, NOVA 29: 2-20,24,1,5-15A, NOVA 30: 4-12,1-19,23, SVETOZARA RANKOVIĆA: 10-26,30,34-36,40-50,56-68,74-104,39,43-49,53-65,
Lazarevac
09:00 - 15:00 Opština Lazarevac naselje Medoševac
09:00 - 17:00 Opština Ljig:tunel Brančić,tunel Brančić 2 i tunel Golubac
08:00 - 15:00 Opština Lazarevac,naselja Barzilovica i Brajkovac
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