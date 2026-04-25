Tokom izvođenja radova na pregledu i popravci tramvajskih šina u Ulici Jurija Gagarina, u zoni raskrsnice sa Ulicom Marka Hristića, od 24. aprila do 26. aprila, do 19 časova, doći će do promena u radu linija javnog prevoza, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Radovi na raskrsnici se izvode fazno, zauzimanjem po polovine kolovoznog profila (u prvoj fazi leva strana, u drugoj fazi desna strana) u dužini od 11 metara, pri čemu će biti omogućeno levo skretanje iz Ulice Marka Hristića u Ulicu Jurija Gagarina, gledano u smeru ka Mostu na Adi.

Radovi se izvode po fazama i to:

  • Faza 1: od 24. aprila, od 19 časova, do 25. aprila do 19 časova
  • Faza 2: od 25. aprila, od 19 časova, do 26. aprila do 19 časova.

Prilikom izvođenja radova u navedenim fazama, doći do promene u radu linija javnog prevoza i to:

  • vozila sa linije 9A i E6 će u smeru ka Bulevaru Milutina Milankovića saobraćati ulicama Jurija Gagarina, Bulevar Crvene armije, Đorđa Stanojevića i dalje redovnim trasama, dok će u suprotnom smeru saobraćati redovnim trasama;
  • vozila sa linije 860MV će u smeru ka BAS-u saobraćati ulicama Jurija Gagarina, Bulevar Crvene armije, Đorđa Stanojevića, Marka Hristića do BAS-a, dok će u suprotnom smeru saobraćati redovnom trasom.
