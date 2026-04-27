Slušaj vest

Predsednik Skupštine Grada Beograda Nikola Nikodijević zakazao je za danas sednicu Skupštine grada koja će biti održana u zgradi na Trgu Nikole Pašića u 10 časova.

Među 44 tačke dnevnog reda, pred odbornicima su Predlog izmene i dopune Plana generalne regulacije građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave za grad Beograd (II faza - 1. etapa), kao i predlozi planova detaljne regulacije od značaja za razvoj grada.

Između ostalog, na dnevnom redu su Predlog plana detaljne regulacije tunelske veze Savske i Dunavske padine od Karađorđeve do Ulice mitropolita Petra, Predlog izmena i dopuna Plana detaljne regulacije za područje između ulica Francuske, Cara Dušana, Tadeuša Košćuška i postojeće pruge na Dorćolu, kao i Predlog plana detaljne regulacije područja severno od raskrsnice ulica: Zemunske, Tošin bunar i planirane saobraćajnice Nove 1 na opštini Novi Beograd, pišu domaći mediji.

Na dnevnom redu biće i Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda, razmatranje Informacije o davanju na upravljanje i održavanje stajališta "Beograd Jug" sa pripadajućim prostorom za privremeno zadržavanje vozila Privrednom društvu BAS na period od dve godine, kao i Predlog plana mesta za postavljanje stanice za iznajmljivanje lakih električnih trotineta i električnih bicikala na teritoriji grada.

Pred odbornicima su i razmatranje Izveštaja o realizaciji aktivnosti iz Akcionog plana adaptacije na klimatske promene sa procenom ranjivosti, razmatranje Izveštaja o radu Gradskog pravobranilaštva Grada Beograda, gradskog ombudsmana Grada Beograda, Kancelarije za mlade za 2025. godinu, kao i razmatranje Izveštaja o radu Saveta za zdravlje Grada Beograda za 2025. godinu.

Na dnevnom redu biće i Predlog rešenja o izmeni Rešenja o stavljanju pod zaštitu prirodnog dobra "Tri hrasta lužnjaka - bare", Predlog rešenja o izmeni Rešenja o stavljanju pod zaštitu prirodnog dobra "Kosmaj" i "Avala", kao i Predlog rešenja o izmeni Rešenja o proglašenju zaštićenog područja "Miljakovačka šuma", "Šuma Košutnjak", "Bojčinska šuma" i "Lipovačka šuma - Drugi rt".