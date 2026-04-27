ZVEZDARA, VOŽDOVAC, ZEMUN... Bez struje danas u osam beogradskih opština, spisak dugačak, a neka isključenja počinju TEK PO PODNE
Spisak isključenja struje:
Zvezdara
08:30 - 14:00 BORE PRODANOVIĆA: 2-22,1-19, COCINA: 2-22, LjUBICE LUKOVIĆ: 2, PANTE SREĆKOVIĆA: 2-8B,3-7D, PAVLA PAVLOVIĆA: 2-10C,1-19, SEVERNI BULEVAR: 6-8,5-23, VELjKA DUGOŠEVIĆA: 16-22A,15, ZVEZDARSKIH JELKI: 2-24A,1-17,23-25,
Voždovac
08:00 - 15:00 ARANĐELOVAČKA: 7, BRAĆE JERKOVIĆA: 14-22A,26-30,44-58E/7,13,19-31,51-61F/8, BULEVAR OSLOBOĐENjA: BB,bb,44,56,73-151, GENERALA ANRIJA: 6-36,1-5,9-25, GLIGORIJA VOZAROVIĆA: 2-6,1-3, GOSTIVARSKA: 40-42,50-52,70D-70Ž,41-43,57-59, JOŠANIČKA: 2,1-3A, JOVANA POPOVIĆA: 10-12,25-25A, JOVE ILIĆA: 8-34,33-51A,55, KOSTE JOVANOVIĆA: 2-46,52,1-45, KRALjA VLADIMIRA: 60-70,63-69, KRALjEVAČKA: 8-10,64, KUMODRAŠKA: 87-89,99-105, LEPENIČKA: bb,2-12,1-3,7, LIJAČKA: 12-16G,11,15A-15V, MICKIJEVIČEVA: 2-10,1-9, MILOŠA SVETIĆA: 2-8,3-11, MILOVANA MARINKOVIĆA: 2-42,1-41, NADE NAUMOVIĆ: 14-22A,3-9, NIKOLE ĐURKOVIĆA: 2-22,1-19,25, PODRAVSKA: 2-18,24-32,1-23, SIVA STENA: 2, STEVANA JAKOVLjEVIĆA: 11-13, SVET CVIJANOVIĆA: 2,6-8,1-5, TORLAČKA: 24,3-3, VANĐELA TOME: 20-30,13,17-23, VITANOVAČKA: 8-8,14-16,30,38-44B,5-7,17-21,41-55, VOJVODE STEPE: 153,157-167, ZAPLANjSKA: 32,
08:00 - 15:00 BULEVAR OSLOBOĐENjA: BB,bb,44,56,73-151, GENERALA ANRIJA: 6-36,1-5,9-25, GLIGORIJA VOZAROVIĆA: 2-6,1-3, GOSTIVARSKA: 40-42,50-52,70D-70Ž,41-43,57-59, JOŠANIČKA: 2,1-3A, JOVANA POPOVIĆA: 10-12,25-25A, JOVE ILIĆA: 8-34,33-51A,55, KOSTE JOVANOVIĆA: 2-46,52,1-45, KRALjA VLADIMIRA: 60-70,63-69, LEPENIČKA: bb,2-12,1-3,7, MILOVANA MARINKOVIĆA: 2-42,1-41, NIKOLE ĐURKOVIĆA: 2-22,1-19,25, PODRAVSKA: 2-18,24-32,1-23, STEVANA JAKOVLjEVIĆA: 11-13, SVET CVIJANOVIĆA: 2,6-8,1-5, VITANOVAČKA: 8-8,14-16,30,5-7,17-21, VOJVODE STEPE: 153,157-167,
Novi Beograd
08:30 - 10:30 DžONA KENEDIJA: 59-65, RADOJA DAKIĆA: 13-19,25-27,
15:00 - 16:30 JURIJA GAGARINA: 147,
17:30 - 20:30 BULEVAR UMETNOSTI (Ho Ši Minova): 16A,
Zemun
09:30 - 17:00 CARA DUŠANA: 158A,232-232V/1, KOVAČA J.PETROVIĆA : 2-18,1-7, MUŠICKOG: 2-4,1-9, PREGREVICA : 94-96,108-120,124-142,146-152V/4,156-170A,89-95A,99-121V/2,125-131,135-137,153-157,175,181-183V/2 ,187, UŽIČKA: 12-14, Naselje ZEMUN: DESNA OBALA DUNAVA: 2,6-24,5-23,
Barajevo
09:00 - 15:00 Naselje BARAJEVO: BARAJEVSKA: 1,7-23, BORIVOJA TAŠIĆA: 6A,30A-34,48,54-64,76,1-1V,5A, CARA LAZARA: 2,1-11, CARICE MILICE: 1-11, DUJE DAMNjANOVIĆA: 0,6A-10B,14-16,1-1A,5-11,15-17A,23-25,35A, DVADESETOG OKTOBRA: 0-14,88,1-3,7-11, GAJ NOVA 1: 8-14, GAJ NOVA 11: 1,7, JEDINSTVA: 1A, OBRADA PAVLOVIĆA-GUSLARA: 42-42B,46-50A, RATKA JEVTIĆA: 2-10,16-30,36,1A-5V,9,13-15, SVETOSAVSKA: 24-28,23-23A,27-29D,33-43Đ,67, ŽELEZNIČKA: 0,4A,12A-14B,18,9-9B,17, ŽIVKA STEVANOVIĆA-ŽIKICE: 2-38,42-44,84-84A,132F0A,1-3,9,13-19,23-25A,29,33-47B,117,161, Naselje LISOVIĆ: RATKA JEVTIĆA: 10,16B,34,128-128A,13A,
Obrenovac
08:30 - 14:00 Naselje OBRENOVAC: SELA NEŠIĆ KRAJ: 8-10,14,15,19, SKELA: 0,4,8-18,38,42,48,54,68-70,156,248,252,256-258,264,276,296,308,312,324-326,404,1-3,9-15,19,25,33,41,49-51,55,59-63M,79,85,169,173,191-193,199,203,207,219,237-239,243,403, SKELA DOŠ.K.: 16,20, SKELA MARIĆA KRAJ: 53, SOF.K.: 235, Naselje SKELA: 14.OKTOBRA: 61, AVRAMOVAC: 8-14,22-22A,28,328,334,386,7,13-13,21-23,33,235,1111BB, BELjINSKI KRAJ: 8-10, DESETOG OKTOBRA: 8E-10,14,18-26,34,40-40B,46,50-60,74-74,80,92A,98,102-108,112-116,124-132,5-7,13-15A,21,27-27,37,43-47B,51-59,65-69,73,93-95,99A,109,115-115A,121,129-131,137-143,147,191, DRUGARSKA: 6, JUGOSLOVENSKE NARODNE ARMIJE: 14,26,15,29, KOD DOMA: 1111BB, MIJIĆA KRAJ: 2,32,74,5,11A,17-19, MILISAVA GLUMČEVIĆA: 8A-10A,20-22,29A-33, MILOJA BELjINCA: 4A,5,11-13G,19-21, MIODRAGA MIJIĆA: 4,8,125, PEDESETŠEST RODOLjUBA: 60,64,72A,78,94,98,120-122,136,142,150,154A-156G,160,164-170,176-182A,192-194,208-210A,222-222D,228B-230D,236,240,246,250-254,260A-272A,276,280-290,294-294A,300-306,312-314,318A,322,328,332A,336,366A,43,49,55-57,67,95,101-107,117,121,129-131,141-145,169-177,187-189G,195,205,211,227-229G,237,243,251A-253D,1111BB, ŠABAČKI PUT: 0,86,96,244-246,270,274,280,300-306,320-324,336-342,346-354,358,372-372C,378-378G,386,398-400,408-420,426,430A-434,438-440,444-446,452,460-462,478,484,490-492,496,506-510,71,129D,167,171,175,181-185,193,201,205,209,215-215C,221-223,229-229H,235-235,245A,255A,267,275-279,303-305,319,325-327,331,357, SAVSKA: 6,1,7, SOLUNSKOG FRONTA: 6,10,16,26,235, VORBIŠ: 4,406-408,414,317, ŽIVKA MARKOVIĆA: 14A,38,44A,11B,79, ŽIVORADA DRAGOJLOVIĆA: 4-18,26,3-37, Naselje UROVCI: ŠABAČKI PUT: 162,61,183,197,269, Naselje UŠĆE: VUKODRAŠKI POTEZ: 34,
Mladenovac
09:00 - 13:00 Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): KRAGUJEVAČKA: 42A,
Lazarevac
09:00 - 11:00 Baroševac, Mali Crljeni i Zeoki
09:30 - 15:00 Naselje Petka u ulici Nikolaja Velimirovića sa sporednim ulicama od "Lastine garaže" do doma u Petci
11:30 - 14:00 Opština Aranđelovac: Venčani, Prkosava i Tulež
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