Transfuzija krvi
Pridružite se akciji i pomozite onima kojima je pomoć potrebna: Evo i na kojim mestima možete pokazati humanost na delu
Građani koji žele nekome da pomognu i danas mogu dobrovoljno da daju krv — to mogu da urade na ovde.
- Požarevac, Dom Crvenog krsta 8-14 časova
- Smederevo, Sportska hala Smederevo 8-14 časova
- Sopot, Ekonomsko-trgovinska škola 9-12 časova
Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.
Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.
