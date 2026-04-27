Slušaj vest

Zastoja nema ni na jednoj od "vrućih" tačaka u jutarnjem špicu, a GSP saobraća uobičajeno za radni dan.

Jutarnji špic u Beogradu

Kamioni na graničnom prelazu Šid čekaju pet pet, a na prelazu Batrovci prema Hrvatskoj - tri sata, objavilo je danas preduzeće Putevi Srbije.

Prema informacijama Uprave granične policije, zadržavanje teretnih motornih vozila na graničnom prelazu Gradina, prema Bugarskoj iznosi jedan sat, a na prelazu Preševo, prema Severnoj Makedoniji 40 minuta, javlja Fonet. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila, naveli su iz Puteva Srbije.