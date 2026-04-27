isključenja vode
DA SE SPREME SAVSKI VENAC I RAKOVICA: Dugačak spisak, stanari ovih ulica biće bez vode već večeras od ponoći pa narednih 18 sati
Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštinama Savski venac i Rakovica, u utorak, 28. aprila 2026. godine, u periodu od 00.00 do 18.00 sati, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama:
Topčiderska
Pionirska
Bulevar patrijarha Pavla
Pere Velimirovića
Vareška
Patrijarha Dimitrija
Ribarčeva
Blaznavčeva
Oslobodilaca Rakovice
Oslobođenja
Miška Kranjca
Dimitrija Koturovića
Bogdana Žerajića
Stanka Paunovića Veljka
Trstenjakova
Natoševićeva
Jelke Bojkić Makavejev
Hasanaginice
Vrbnička
Braće Marinković
Guslara Peruna
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.
Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.
