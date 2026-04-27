Slušaj vest

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštinama Savski venac i Rakovica, u utorak, 28. aprila 2026. godine, u periodu od 00.00 do 18.00 sati, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama:

Topčiderska
Pionirska
Bulevar patrijarha Pavla
Pere Velimirovića
Vareška
Patrijarha Dimitrija
Ribarčeva
Blaznavčeva
Oslobodilaca Rakovice
Oslobođenja
Miška Kranjca
Dimitrija Koturovića
Bogdana Žerajića
Stanka Paunovića Veljka
Trstenjakova
Natoševićeva
Jelke Bojkić Makavejev
Hasanaginice
Vrbnička
Braće Marinković
Guslara Peruna

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.

Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Kurir.rs

Ne propustiteBeogradIZMENE U SAOBRAĆAJU: Evo kojom trasom od sutra vozi autobus na liniji 79
IMG_20260129_154638.jpg
BeogradNOĆ U BEOGRADU Dve teške nesreće na Zrenjaninskom putu: Povređen motociklista (19), devojka (20) izvučena iz prevrnutog automobila
hitna01-news1-damir-dervisagic-copy.jpg
BeogradDanas počinju veliki radovi na vodovodnoj mreži u opštini Palilula: Evo u kojim naseljima VEČERAS može doći do isključenja vode
Radovi
BeogradZVEZDARA, VOŽDOVAC, ZEMUN... Bez struje danas u osam beogradskih opština, spisak dugačak, a neka isključenja počinju TEK PO PODNE
Radovi