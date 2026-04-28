Građani koji žele nekome da pomognu i danas mogu dobrovoljno da daju krv — to mogu da urade na ovde.

  • Valjevo, Crveni krst 9-15 časova
  • Novi Pazar, Kulturni centar 9-14 časova
  • Savski venac, Rudo d.o.o. 10-13 časova
  • Savski venac, Smart Business Technologies 10-14 časova
  • Stari grad, Smart Business Technologies 10-14 časova

Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.

Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.

