Nikola Nikodijević, predsednik Skupštine grada Beograda, rekao je da neće biti privatizacije GSP-a, niti će ijedan čovek koji je zaposlen u GSP-u ostati bez posla.

Odbornici grada Beograda juče su na sednici dali zeleno svetlo Nacrtu aneksa ugovora o javno-privatnom partnerstvu za javni prevoz.

- Niti ima privatizacije GSP-a, niti je moguće GSP privatizovati, niti će ijedan čovek koji je zaposlen u GSP-u ostati bez posla - rekao je Nikodijević, gostujući u Beogradskoj hronici.

Dodaje da je u tom preduzeću prisutan veliki broj sindikata, što, kako kaže, često dovodi do različitih informacija, pa i dezinformacija.

Zbog toga je, ističe, važno da se u narednom periodu sa zaposlenima razgovara i razjasne sve nedoumice.

Objasnio je da je deo linija poveren privatnim prevoznicima, ali da to nema uticaja na status i rad GSP-a.

- Jedan deo linija je dat privatnicima da bi se za što kraći vremenski period dobio što veći broj novih, komfornijih i bezbednijih vozila i bolji saobraćaj za Beograđane - rekao je Nikodijević.

Iako trenutno veći broj linija opslužuju privatnici, naglašava da GSP nastavlja da radi u punom kapacitetu.

- GSP ima isti broj zaposlenih, povećavamo i kupujemo nova vozila. Sve ostaje po planu - istakao je Nikodijević.

Naveo je da je deo zaposlenih imao nedoumice da li novi aneksi znače smanjenje obima posla ili otpuštanja, ali da za to nema osnova.

- GSP će raditi u punom kapacitetu. Trudimo se da nabavimo nova vozila, i tramvaje, i autobuse, i trolejbuse - rekao je Nikodijević.

Poručio je da će GSP i ubuduće ostati gradsko preduzeće zaduženo za prevoz putnika u Beogradu i da građani ne treba da imaju dileme po tom pitanju.