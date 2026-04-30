Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Zvezdara, u četvrtak, 30. aprila, od 8.30 do 18 sati bez vode će ostati potrošači u delu Pirandelove ulice (od Bulevara kralja Aleksandra do Matice srpske), najavljeno je iz JKP-a „Beogradski vodovod i kanalizacija”.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna.

Iz ovog preduzeća apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Za sve dodatne informacije, potrošači mogu da se obrate Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatan broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800/110-011, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na veb-adresi www.bvk.rs.

