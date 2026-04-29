Slušaj vest

Lokacija autobuskog stajališta „Beograd (jug)” nalazi se nedaleko od saobraćajne petlje „Autokomanda”, sa strane smera ka Nišu, i priključena je na sabirnu saobraćajnicu „Nova 8” koja je paralelna sa Moto-putem kroz grad M11.

Novo autobusko stajalište je peronskog tipa, sa ukupno 13 perona za međumesni prevoz i dva podužna fronta za parkiranje autobusa, od kojih će se jedan koristiti kao prolazno stajalište gradskih i prigradskih linija javnog prevoza.

Sve linije iz sistema prigradskog prevoza ka naseljenim mestima gradskih opština Grocka, Sopot i Mladenovac, umesto dosadašnjeg autobuskog stajališta u niši na saobraćajnoj petlji „Autokomanda”, nastavljaju kretanje pravo prema stajalištu „Beograd (jug)”, gde je unutar novog ograđenog stajališta neposredno pre izlaza pozicioniran front za zaustavljanje ovih linija i prijem putnika.

U zoni novoizgrađenog autobuskog stajališta prolaziće linije javnog gradskog prevoza 18, 36 i 39.

Izmenu trasa navedenih linija omogućila je nova saobraćajna mreža u zoni stajališta „Beograd (jug)”, kojom je omogućen prilaz stajalištu od saobraćajne petlje „Autokomanda” direktno saobraćajnicom „Nova 8”, kao i veza sa ulicama Tabanovačkom i Triše Kaclerovića preko Ulice nove 4.

Takođe, u Tabanovačkoj ulici izgrađeno je novo autobusko stajalište za prevoz na linijama 18, 18N i 39, čime je korisnicima ovih linija omogućena direktna veza sa stajalištem „Beograd (jug)”.

Foto: Beograd.rs, Beoinfo

Preusmeravanjem navedenih linija javnog gradskog prevoza, svim korisnicima na lokaciji autobuskog stajališta „Beograd (jug)” omogućena je veza sa određenim delovima grada i centrima atrakcije.

Vozila na liniji 36 saobraćaju do Železničke stanice „Beograd centar”, Kliničkog centra Srbije, Trga Slavija, Savskog trga, Beograda na vodi.

Vozila na liniji 18 saobraćaju od Zemuna, preko Novog Beograda, pored Beogradske arene, preko Voždovca, naselja Braće Jerkovića i Medaković 3.

Vozila na liniji 39 saobraćaju od Trga Slavija, Kliničkog centra Srbije, preko Voždovca i Kumodraža.

Iz ovog sekretarijata naglašavaju da se stajalište #392 „Franš d'Epere” izmešta na novu poziciju gde se nekada nalazilo stajalište za prigradske i međumesne autobuse.