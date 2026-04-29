Sekretarijat za javni prevoz saopštio je danas da će tokom prvomajskih praznika biti primenjeni redovi vožnje javnog prevoza za nedelju.

Navodi se da će ti redovi vožnje važiti 1. i 2. maja, odnosno u petak i subotu.

Red vožnje za nedelju biće premenjen na svim gradskim, prigradskim i lokalnim linijama javnog prevoza.

Podsećamo da je Javno komunalno preduzeće "Parking servis" saopštilo da, zbog obeležavanja Praznika rada, neće kontrolisati i naplaćivati parkiranje u zoniranim delovima grada u petak i subotu, 1. i 2. maja.

U istom periodu, shodno Zakonu o državnim i drugim praznicima, biće zatvorene i poslovnice Korisničkog servisa u ulicama Takovska br. 31, Mileševska br. 51 i Milutina Milankovića br. 134g.

Sve javne garaže, posebna parkirališta i kompleks "Međunarodni terminal" tokom predstojećeg praznika biće neprekidno otvoreni i radiće po uobičajenom sistemu naplate, kao i Služba za eksploataciju vozila.

Naplata i kontrola parkiranja počinje posle prvomajskog praznika, u nedelju, 3. maja u ljubičastoj, crvenoj i beloj zoni, a u ponedeljak, 4. maja 2026. godine, na celom području primene Zonskog sistema parkiranja, kada sa radom počinju i poslovnice Korisničkog servisa.