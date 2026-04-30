Slušaj vest

Jutarnji špic u Beogradu ovog četvrtka polako gubi na intenzitetu kako se približava kraj radne nedelje, pa su gužve nešto blaže nego prethodnih dana.

Ipak, najteža situacija ovog jutra beleži se na Gazeli, gde se vozila otežano uključuju na most, dok se na samom mostu saobraćaj odvija usporeno.

Na Autokomandi ima gužve, ali ona nije kritična kao ranijih dana, pa se vozila ipak kreću bez većih zadržavanja.

Jutarnji špic u Beogradu Foto: screenshot Naxi kamere

Za razliku od ovih tačaka, Brankov most, kao i kružni tok kod TC Ušće, potpuno su prohodni i saobraćaj funkcioniše bez problema.

Situacija je znatno bolja i u Bulevaru despota Stefana, gde su gužve smanjene nakon što je deo Takovske ulice ponovo otvoren posle završetka radova.

Trg Slavija je takođe prohodan, a saobraćaj se odvija bez zastoja.

Na Pančevačkom mostu i dalje su prisutne standardne jutarnje gužve iz pravca Pančeva i Borče ka Beogradu, posebno na uključenju sa Zrenjaninskog i Pančevačkog puta.