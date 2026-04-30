Kako se navodi, vozovi za prevoz putnika se na stajalištu Vukov spomenik neće zaustavljati od petka 1. maja (od 05 časova) do nedelje 3. maja (do 23 časa).

Izmena režima saobraćaja odnosi se na sve vozove iz sistema BG:VOZ i na regio vozove koji saobraćaju na relaciji Zemun-Vršac-Zemun.

Tokom trajanja radova, putnicima se preporučuje korišćenje obližnjih stanica i stajališta u okviru beogradskog čvora, prvenstveno Beograd Centar (Prokop), Karađorđev park ili Pančevački most, radi realizacije planiranih putovanja.

Iz ''Srbijavoza'' obaveštavaju korisnike da će režim saobraćaja na stajalištu Vukov spomenik biti privremeno izmenjen, na osnovu obaveštenja ''Infrastrukture železnice Srbije''.

Sve informacije o redu vožnje i izmenama putnici mogu da prate putem zvaničnog veb-sajta: www.srbijavoz.rs i kol centra pozivom na broj: 011 360 28 99.

