Visoke temperature, ekstremna suša i klimatske promene više nisu samo teme iz naučnih časopisa – one su danas deo naše svakodnevice.

- To se po pravilo nepovoljno održava na poljoprivredne proizvođače, a šteta može da se odrazi na obim proizvodnje, pa čak i na kvalitet i to može da utiče na nivo društvenog proizvoda. Dakle, ako potraju ovakve nepovoljne vremenske prilike možemo imati štetu.

- Svakako da je suša nepovoljna, ranije smo imali negativne posledice, a podsetiću da su drevne civilizacije kopanjem pronašli sisteme za navodnjavanje. Naravno, radna snaga je bila mnogo jeftinija u robovlasništvu, ali je potrebno revitalizovati takve koncepte koji omogućavaju da se ne zavisi od vremenskih prilika, to su svakako investicije, čak i za bogatija društva od nas. Ako ovo potraje, svakako da može doći do nepovoljnih trendova, pa i do poskupljenja i nestašica, važno je da izugramo ovu godinu, ceo svet je zabrinut, nije lako razvijati se u ovim uslovima.