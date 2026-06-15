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Uprava saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova sprovešće od danas pa do 21. juna sa ostalim članicama ROADPOL (mreža saobraćajnih policija Evrope), međunarodnu akciju pojačane kontrole saobraćaja, usmerenu na otkrivanje prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, navodi se u saopštenju.

- U sklopu ove akcije u petak, 19. juna, širom Evrope biće realizovan takozvani Alcohol and Drugs Marathon, kada će u kontroli saobracaja neprekidno, tokom 24 časa, biti angažovani svi raspoloživi alkometri, kao i uređaji za kontrolu prisustva psihoaktivnih supstanci u organizmu - ističu iz Uprave.

Podsećaju da su pripadnici saobraćajne policije u prvih pet meseci ove godine isključili iz saobraćaja više od 22.000 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, od čega je više od 3.000 zadržano jer su imali više od 1,2 promila alkohola u organizmu.