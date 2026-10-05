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U najvećem leskovačkom naselju "Dubočici" svi znaju za Radivoja Stojanovića, najstarijeg stanovnika ne samo tog kraja već i grada. 101. rođendan proslaviće za vikend sa svojom porodicom. To je, poručuje mladima, najveće bogatstvo u životu.

Vedrog duha, vitalna starina od 101 leta, prekaljeni borac, dva puta ranjavan u Drugom svetskom ratu. Sa ponosom Leskovčanin Radivoje Stojanović pokazuje odlikovanja za hrabrost i zasluge za narod. Završio je najpre školu za komandire, a potom i prava. Sa činom kapetana radni vek proveo je u policiji. Službovao je širom zemlje.

Foto: RTS Printscreen

- Da imaš budućnost moraš da odrediš sebi cilj u životu, a to znači moraš da se odrekneš svih tih negativnosti koji ga zapljuskuju - kaže Radivoje Stojanović, iz Leskovca.

Kao živa enciklopedija je. Knjige su njegov svet. I njih i novine čita bez naočara. Nikada, kaže nije bolovao i oseća se kao da mu je pedeseta.

Foto: RTS Printscreen

- Možete da me pitate i sad šta se događalo i pre 10 godina, 20 iz društvenog života, iz politike, iz istorije, iz religije šta god hoćete - ističe Radivoje.

Nisu mu trebali u životu kaže, deda Radivoje "kule i gradovi" već samo dobro zdravlje, porodica, potomstvo. Ima dvoje dece i sedmoro unučadi i praunučadi.

Foto: RTS Printscreen

- Najveće bogatstvo je čovek, znači deca, uopšte ljudi. Šta će sve ovo, ako nema ljudi nema ni ovo - naglašava Radivoje Stojanović.

Uživaju u društvu pradede. Sa njim dele radost, lepe i teške trenutke ali i uče da budu odgovorni, vredni, pošteni ljudi.

Aleksa Mitrović, Radivojev praunuk kaže da je on uvek bio vedrog duha.

- Uvek je bio nasmejan i zračio nekom pozitivnom energijom. Kad god tu dođemo kod njega uvek nam bude lepo - rekao nam je Aleksa.

Foto: RTS Printscreen

Slaže se i Iva Cvetanović, Radivojeva praunuka:

- Pošto sam ja student prava ja kad dođem kod njega on naravno krene sa mnom da priča i o tome. Tako da za moje položene ispite je i on zaslužan gde mi je pričao o istoriji, rimskom pravu.

Možda su još važnije životne lekcije koje starina upućuje mladima, da je porodica uvek na prvom mestu, a znanje i rad najveći kapital.

Foto: RTS Printscreen

- Da stvaraju porodicu, da rade, da pošteno rade i zarađuju i od svog rada da žive - savetuje Radivoje Stojanović, iz Leskovca.

Sa najmilijima i tortom za vikend proslaviće 101. rođendan. Praunuka Iva mu je prva čestitala. Zna da je knjiga pradedi najomiljeniji poklon.

Kurir/ RTS