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Prevara u brakujedan je od najtežih udaraca koje čovek može da doživi. Ipak, uzrok neverstva retko je jednostavan jer često obe strane nesvesno doprinose udaljavanju.

To je na teži način shvatio i jedan Srbin (28) koji je nedavno otkrio da ga supruga (31) vara sa kolegom sa posla.

Međutim, iako je ona ta koja vara - priznaje da je za to najviše zaslužan on.

Kako je otkrio na Reditu - nakon što je saznao da ga supruga vara, shvatio je da je najveći krivac zapravo on.

Navodno je preterano bio posvećen igricama, hladan u nekim periodima i često sebičan. Zbog toga se sada suočava s dilemom - da li je moguće spasiti brak nakon izdaje, ili je razlaz jedina logična opcija.

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"Ja (28) i moja žena (31) u braku smo 6 godina. Od početka sam bio lud za igricama, i u jednom periodu sam preterao - nakon posla sam samo igrao, odbijao je čak i kad je želela bliskost dok smo još bili u najboljim trenucima braka. Tada nisam video, sada vidim koliko ju je to povredilo. Imao sam i faze kada sam želeo razvod. Bio sam nezreo, hladan, sebičan, mislio sam da sam previše mlad da trošimo najbolje godine u braku. U tim fazama umeo sam da budem baš grub, bez empatije. Čak sam jednom iskoristio tu situaciju da uzmemo skup kompjuter. Znam da sam je time uništavao. To se desilo dva puta - prvi put pre 3 godine kada mi je otac preminuo, drugi put prošlog meseca.

"Maštala je o budućnosti s njim"

Nakon tog drugog puta rekla je sebi navodno da više ne može. I tad se pojavio njen kolega sa posla. Govorio joj je da može da joj pruži ono što ja nisam - pažnju, podršku, sigurnost.

Dopisivali su se, pitao je da se vide, i ona je pristala. Tajno ga je videla pre posla dok sam ja radio. Nisam to saznao od nje. Saznao sam jer sam našao poruke na telefonu ka njenoj prijateljici. A u tim porukama nije bilo samo opisivanje flertovanja već i maštanja o budućnosti sa njim. Pisala je kako joj se sviđa što je situiran, što je kupio stan, i najgore - 'S njim bih i decu rađala'. To me uništilo jer mi nemamo decu, ali smo ih planirali", priznao je on.

Foto: Redit Printscreen

"Ja sam trenutno slomljen"

Kako dodaje, supruga mu je objasnila da je sve bilo samo jedan poljubac, da je zaplakala jer je mislila na njega. Ipak, on nije siguran šta dalje da radi. Priznaje da nije bio savršen muž: zanemarivao ju je, ponašao se sebično, ali je s druge strane bio uz nju kada joj je bilo najpotrebnije i u poslednje vreme probo da bude pravi suprug i da se bori za njihovu ljubav.

"Sada predlaže mesec dana razdvojenosti da razmislimo. Ako odlučim da oprostim, kaže da će dati otkaz (gde radi s njim), jer joj taj odnos ništa ne znači, ja da ostavim igrice, i da probamo novi početak fokusirajući se na nas i na decu koju smo želeli da imamo. Ako ne, rastajemo se. Ja sam trenutno slomljen. Ne znam da li mogu ikad da pređem preko ovoga. Da li vredi pokušati ili je kraj jedina logična odluka?", pitao se on na kraju.

"Saosećam se sa tvojom ženom a ne sa tobom"

U komentarima, mnogi su priznali da, iako ne odobravaju prevaru, njegova situacija je kod njih izazvala mešovite osećaje, zbog kojih su mnogi stali na stranu njegove supruge.