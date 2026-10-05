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Od "Rafala“ i novih sistema protivvazdušne odbrane, do dronova, oklopnih vozila i naoružanja domaće proizvodnje. Tako bi se u najkraćem moglo predstaviti ubrzano opremanje i modernizacija Vojske Srbije poslednjih godina. Shodno tome, nesumnjiva je liderska pozicija Vojske Srbije u regionu. Ipak, modernizacijom naše vojske upadamo u fokus domaće i regionalne politike.

Dok je Aleksandar Vučić konstantno naglašavao da su ulaganja u ovakve sisteme isključivo u funkciji odbrane i očuvanja vojne neutralnosti, sa druge strane, pre svega, Zagreb i Priština optužuju Srbiju da želi da ostvari vojnu dominaciju na Balkanu.

Gost "Redakcije" koja se emituje na Kurir televiziji, a koji je analizirao vojnu opremljenost Srbije bio je Milovan Drecun, predsednik Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Narodne skupštine u tehničkom mandatu.

Drecun je odgonetnuo zbog čega smo im trn u oku, pa je rekao da država sa stabilnom vojskom može da odgovori na prepreke koje joj se postavljaju.

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- Snažna država sa jakom vojskom sposobnom da realizuje ciljeve koji se pred njom postave od strane državnog rukovodstva je najveća prepreka realizaciji antisrpskih ciljeva iz Prištine, Tirane, Zagreba i Sarajeva. Hrvatska dobro zna da Srbija nema agresivne namere, nema smisla napadati Hrvatsku, prvo nemamo cilj, a drugo, ona je članica NATO. Međutim, problem je kada bošnjačko rukovodstvo u Sarajevu ima ambiciju i strateški cilj da eliminiše Republiku Srpsku. Svakako, Srbija ne bi sedela skrštenih ruku ukoliko bi Bošnjaci krenuli da učine pogrom nad Srbima i da eliminišu RS.

Kurtija boli što nema pogroma Srba i etničkog čišćenja sve dok imamo jaku vojsku, pa zbog toga pravi savez sa Hrvatskom i Albanijom kako bi to realizovao. Njihove vojne vežbe svedoče da uigravaju borbene jedinice, a posebno komandne strukture, da u određenim situacijama zajedno mogu da ratuju i da funkcionišu kao celina. Srbija mora u sklopu svoje vojne neutralnosti da se oslanja na sopstvene snage jer nas nema ko da brani - započeo je Drecun.

05:05 "GLAVNI CILJ IM JE DA STOPIRAJU NAŠE ODNOSE SA RUSIJOM" Drecun o modernizaciji i jačanju Vojske Srbije: Nećemo ići protiv nacionalnih interesa Srbije! Izvor: Kurir televizija

Srbija najvažnija zemlja na Balkanu

Drecun je podsetio i na izjavu Amerike da smo mi najznačajnija država Balkana, pa je istakao da smo zbog toga predmet interesovanja drugih država.

- To je stav i američkog Stejt departmenta, odande su 2021. rekli da je Srbija najvažnija i najznačajnija zemlja na Balkanu i da bez nje ne može ništa da se radi, nikakva geopolitika. Kada ste najznačajnija zemlja, samim tim ste predmet interesovanja raznih zemalja. Svi bi želeli da realizuju te interese, od spoljne agresije, do izazivanja unutrašnje destabilizacije. Nas od svega štiti snažna vojska i ona ne sme da zaostaje u modernizaciji i naoružavanju - rekao je Drecun.

Drecun je govorio kakve bi posledice bile ukoliko bi Srbija poklekla pritiscima, uskladila politiku sa EU i uvela sankcije Rusiji.

- Posledice su političke, ekonomske i bezbednosne. Srbija usklađuje spoljnupolitiku sa Evropom i tu smo oko 65 posto usklađenosti, ali to njima nije dovoljno, niti to što pripadnici naše strane bezbednosti obavljaju razne misije Evrope. Hteli bi da neke političke ciljeve realizuju time, a prvenstveno da oslabe i zaustave naše odnose sa Rusijom. To je prioritet, a sada se priprema plan EU gde se ceni usklađenost sa spoljnom politikom, a to se isključivo odnosi na nas jer ostali bezuslovno slede njihove uredbe. Mi nismo objekat i nećemo govoriti super i bravo na predloge koji se krše sa našim nacionalnim interesima

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