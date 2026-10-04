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Danas nas očekuje hladno jutro, ponegde i uz slab prizemni mraz. Tokom dana pretežno sunčano i toplo, vetar slab do umeren, na jugu Banata povremeno i jak, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 0 do 7, u Beogradu oko 10, a najviša dnevna od 23 do 26 stepeni.

Prema najavama RHMZ, u ponedeljak ujutru će biti svežije, ponegde uz slab prizemni mraz, a po kotlinama južne Srbije i sa uslovima za slab mraz na 2m visine. Tokom dana pretežno sunčano i toplo, posle podne postepeno povećanje oblačnosti sa severozapada. Vetar slab do umeren jugoistočni, krajem dana u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura od 0 do 9, a najviša dnevna od 23 do 26 stepeni.

Ivan Ristić je u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji otkrio kada možemo da očekujemo i prvi sneg.

Sneg u Beogradu krajem novembra

- Pa, u Beogradu sneg možemo očekivati najverovatnije krajem novembra. Na planinama može i ranije. Na primer, na Zlatiboru i Tari prvi sneg može da padne već sredinom oktobra, možda čak oko 20. oktobra. Između 15. i 20. oktobra očekuje se jedno zahlađenje i pratimo situaciju, pa tada može da padne prvi sneg.

Na Kopaoniku je sneg padao u septembru Foto: Infokop printscreen

I na malo nižim planinama, poput Kopaonika, gde je već bilo snega, on će padati i dalje kada dođe do prodora hladnog vazduha. Inače, ovo Miholjsko leto potrajaće još oko sedam dana. Što se tiče zime, prema najnovijim meteorološkim modelima, najjači udar zime očekuje se u januaru, pogotovo u njegovom prvom delu, oko praznika, kada su deca na raspustu. Nešto slično kao prošle godine. Modeli čak daju dosta snega u Vojvodini, tako da bi deca tamo ponovo mogla da uživaju u zimskim čarolijama, rekao je Ristić koji se bavi meterologijom.

Risitć se osvrnuo na moguće ekstremno niske temperature, ali i na snežne periode koji bi mogli da zahvate Beograd.

Miholjsko leto do 9. oktobra

- Prošle zime, odnosno u januaru ove godine, imali smo minus 17 u Smederevskoj Palanci. Slični temperaturni režimi mogli bi da budu i ove godine, odnosno temperatura bi u nižim predelima mogla da se spusti do minus 20, dok na planinama može biti i nekoliko stepeni niža. Što se tiče Beograda, mislim da snega može da bude u januaru.

Kada se podesi odgovarajuća meteorološko-sinoptička situacija, Beograd dobije dobar sneg. Deluje da bismo, kao i prošle godine, mogli da imamo jedan period od desetak dana sa snežnim pokrivačem i temperaturama ispod nule. Što se tiče Nove godine, to je teško prognozirati. Nova godina nam nekako stalno izmiče kada je sneg u pitanju. Voleo bih da jednu Novu godinu dočekamo u belom, rekao je Ristić i dodao da se Miholjsko leto nastavlja tokom naredne sedmice.

Foto: Ana Paunković, Zorana Jevtić

- Sada već tokom dana može da bude skoro za kratke rukave, dok vetar polako slabi. Košava će nam sve manje smetati u jutarnjim časovima, kada je hladno. Postoje ogromne temperaturne oscilacije. U pojedinim delovima Srbije temperatura je oko nule, u Sjenici imamo i minuse, a onda tokom dana poraste na 23, 24, pa čak i 25 stepeni. To su skoro 25 stepeni razlike.

Do 9. oktobra pratiće nas Miholjsko leto, uz maksimalne temperature oko 25 stepeni. Ovih dana može biti i malo toplije, pošto će košava oslabiti, pa ćemo imati osećaj da je tokom dana još toplije. Temperatura ponegde može da dostigne i 26 ili 27 stepeni.Nakon toga, 9. oktobra dolazi hladni front, promena vremena i postepen pad temperature. Posle toga treba se pripremati za hladnije dane, spremiti ogrev, naročito u brdsko-planinskim predelima. Oko sredine oktobra postoje uslovi i za jedno jače zahlađenje. Još uvek ga svi modeli ne vide, ali neki ukazuju na to da oko 15. oktobra može da dođe hladniji talas, upozorava Ristić koji u nastavku govori o promenama temperature koje nas očekuju pred početak grejne sezone.

- Tada očekujemo prve snežne pahulje na nižim planinama, na Tari, Zlatiboru i Divčibarama. Granica snežnih padavina biće oko 1.000 metara nadmorske visine, ali ako prodre još hladniji vazduh, može da se spusti i ispod toga. U tom slučaju sneg bi mogao da padne i na mestima na oko 500 do 600 metara, u zavisnosti od intenziteta padavina.