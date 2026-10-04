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Princ-naslednik Filip Karađorđević i njegova supruga, princeza Danica, prisustvovali su velikom osvećenju obnovljenog manastira Uspenja Presvete Bogorodice u Himelstiru, jedinog srpskog manastira u Nemačkoj.

Princ Filip je nakon svečanosti poručio da je reč o "čudesno lepom i duboko značajnom danu", ističući važnost ove svetinje za srpski narod u Nemačkoj.

- Bila je velika čast i istinska radost učestvovati u ovom svečanom činu, zajedno sa našim arhijerejima, sveštenstvom i vernim narodom, ali i brojnim episkopima drugih pomesnih pravoslavnih Crkava, predstavnicima drugih verskih zajednica i nemačkih vlasti - naveo je princ-naslednik Filip.

Foto: Kurir

Kako je dodao, današnje sabranje pokazalo je koliki duhovni i društveni značaj manastir ima, ne samo za srpski narod već i za širu zajednicu u Nemačkoj.

- Nakon temeljne obnove, ovoj svetinji vraćeni su njen puni sjaj i dostojanstvo, kako bi i u budućnosti nastavila svoju važnu duhovnu misiju među našim narodom u Nemačkoj - poručio je on.

Posebna porodična veza sa manastirom

Princ Filip podsetio je i na posebnu vezu svoje porodice sa manastirom u Himelstiru.

Foto: Kurir

- Za mene ovaj manastir ima i posebnu, duboko ličnu i porodičnu dimenziju. Moj otac, prestolonaslednik Aleksandar, posetio je ovu svetinju dva puta, tokom osamdesetih i devedesetih godina prošlog veka, na poziv tadašnjeg episkopa zapadnoevropskog Lavrentija – vladike koji je i mene krstio - naveo je Filip.

Foto: Kurir

Upravo je vladika Lavrentije sedamdesetih godina otkupio manastir od protestantske zajednice i učinio ga važnim duhovnim i administrativnim središtem srpskog naroda u Nemačkoj.

Orden Svetog Save

Princ Filip posebno je zahvalio ktitoru obnovljenog manastira, Dragu Vukoviću, građevinskom preduzetniku iz Berlina, zahvaljujući čijoj su velikodušnosti i predanosti izvedeni radovi na obnovi svetinje. Episkop toplički Petar uručio je Vukoviću Orden Svetog Save drugog stepena.

- To je lepo svedočanstvo da zadužbinarski duh u našem narodu i danas živi – da postoje ljudi koji razumeju da se svetinje ne nasleđuju samo od predaka, već se čuvaju i obnavljaju za one koji dolaze posle nas - poručio je princ Filip.