"Svako ima pravo da bude prihvaćen, voljen i poštovan" Ministarka Stamenkovski u Dnevnom boravku za decu i osobe sa smetnjama u razvoju u Aranđelovcu (VIDEO)
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski posetila je Dnevni boravak za decu i osobe sa smetnjama u razvoju u Aranđelovcu, gde se družila i igrala sa korisnicima.
- Aca me je u stonom tenisu pobedio kao pravi profesionalac, dok je Velja bio bolji od mene u stonom fudbalu. Ovakvi susreti nas uvek podsete koliko je malo potrebno za iskrenu radost - istakla je ona.
Ministarka Stamenkovski naglašava da inkluzija nije samo reč.
- Ona znači da svako ima pravo da bude prihvaćen, voljen i poštovan. Ovi divni ljudi imaju toliko ljubavi da pruže, a na nama je da im uzvratimo pažnjom, razumevanjem i podrškom. Tu smo za njih, da se zajedno radujemo, smejemo, igramo i, pre svega, da budemo jedni uz druge.