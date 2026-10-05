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Ne zabrinjava hrvatske medije što srpska vojska jača iz dana u dan, već njihove nalogodavce, odnosno hrvatski državni vrh. Opsesija Hrvatske Srbima traje neprekidno, ocenili su sagovornici Kurira komentarišući tekstove hrvatskih medija u kojima se jačanje Vojske Srbije predstavlja kao pretnja!

Nema dana da se na hrvatskim portalima, u štampi i na televiziji ne pomene Srbija, i to pre svega u negativnom kontekstu kad je reč o vlasti i pozitivnom kad je reč o blokadersko-studentskoj listi, čime se nastavlja grubo mešanje u unutrašnje stvari naše države. Ovog puta trn u oku im je sve veća vojna moć Srbije i odluka donedavnog predsednika države i vrhovnog komandanta oružanih snaga da Vojsku Srbije digne iz pepela i vrati joj ugled kakav zaslužuje.

Iako u narodu taj ugled nikada nije ni izgubila, svojevremeno je tadašnja DOS-ovska vlast, koja je u međuvremenu kompletno prešla u blokadere, pre više od decenije i po činila sve da naša vojska nestane, da je razoruža, da obustavi obavezni vojni rok, pretapajući joj tenkove, ne nabavljajući joj nova oružja, oruđa, uniforme, čizme, dovevši je do prosjačkog štapa.

Foto: Večernji list printscreen, Printscreen

Dolaskom Aleksandra Vučića, koji je najpre bio ministar odbrane, sve je počelo da se menja, a Vojska Srbije konačno je dobila ne samo mesto nego i sredstva koja zaslužuje.

Iako je donedavni predsednik nekoliko desetina puta naglasio da Srbija nikad nikoga nije napala, već samo branila sebe i svoj narod, kao i da se modernizuje ne kao pretnja, već kao odvraćajući faktor u regionu, hrvatski mediji ne propuštaju priliku da to predstave kao pretnju, a ovog puta to su psi-roboti Vojske Srbije koji su u zagrebačkom Večernjem listu opisani kao zastrašujući. Kada se sve uzme u obzir, sad je apsolutno jasno zašto Hrvati i rukama i nogama podržavaju Studentsku listu u rušenju Srbije.

Zastrašujuće

Modernizacija Vojske Srbije poslednjih dana jedna je od tema kojima se intenzivno bave hrvatski mediji, a posebnu pažnju privukla je nova vojna oprema, među kojom su i psi-roboti (robotizovani pas naoružan srpskim oružjem) predstavljeni 13. septembra na velikoj vojnoj vežbi "Pobednik 2026" na poligonu Pešter. Oni su u zagrebačkom Večernjem listu opisani kao zastrašujući!

Na ovu temu oglasio se i premijer Hrvatske Andrej Plenković, rekavši kako "Hrvatska pažljivo prati neverovatan proces naoružavanja Srbije, koji deluje gotovo kao šopingmanija".

Foto: ANTONIO BAT/EPA

Opasna retorika

Dan pre njega i hrvatski ministar odbrane Ivan Anušić, koji je otvorio karte i u naletu nemoći priznao da je Srbija u ovom trenutku vojno superiorna, a usput je, naravno, iskritikovao Aleksandra Vučića i politiku koju vodi. Sramno je istakao da "Srbija ne prestaje s retorikom koju je imala i devedesetih godina, a koja je nakon te retorike započela krvavi rat u Sloveniji, Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini i na Kosovu".

Foto: Printscreen | Jutjub/ Jutarnji list

Na tvrdnje hrvatskog ministra odbrane osvrnuo se i stručnjak za bezbednost prof. dr Miroslav Bjegović, koji smatra da se iza reakcija hrvatskog rukovodstva na jačanje Vojske Srbije kriju i širi politički interesi.

Foto: Printscreen

- Anušiću i hrvatskom rukovodstvu glavni cilj je da Aleksandar Vučić više ne dobije poverenje građana na izborima, jer im je on najveća prepreka za ostvarivanje cilja nastanka trojnog pakta, pa zato daju podršku blokaderima. Voleli bi oni da je Srbija slaba i razjedinjena kao devedesetih godina, ali evidentno je da je Srbija danas najjača vojna sila u regionu i ekonomski po rastu među prvima u Evropi. Zato će narod birati isključivo tu političku opciju! - naglasio je Bjegović za Kurir.

Vojska za ponos

On je istakao da je jačanje Vojske Srbije na ponos građanima, kao i da ono predstavlja poruku o ulaganjima države u odbrambene kapacitete s ciljem odvraćanja. Kako je naveo, cilj takvog pristupa jeste očuvanje mira i stabilnosti na prostoru Zapadnog Balkana.

prof. dr Miroslav Bjegović Foto: Kurir Televizija

- Oni (državni vrh Hrvatske, prim. aut.) postaju svesni kolika je moć u srpskim rukama kad je reč o oružanim snagama, pa samim tim njihov glavni cilj, formiranje trojnog saveza, pada u vodu. Poslednja vojna vežba na Pešteru je upravo pokazala najnovije kapacitete poput pasa-robota, koji su posebno upali u oči hrvatskoj javnosti, jer je to možda prvo što bi ih sačekalo na našoj granici kada bi se usudili ući u takve pohode - rekao je.

Neprekidna opsesija Srbijom

Profesor i stručnjak za bezbednost Ilija Kajtez naglasio je da opsesija Hrvatske Srbima traje neprekidno.

- Posebno je osetljiva vojna problematika, a razlog tome je što je, pre svega pod rukovodstvom Aleksandra Vučića, u poslednjih 12 godina modernizacija, jačanje i opremanje vojske dramatično poraslo u odnosu na vremena kada je ovom zemljom vladao DOS i kada je ideja bila da se VS razoruža pod nekom pričom da će nas drugi štititi - ističe Kajtez za Kurir.

Sociolog i stručnjak za bezbednost Ilija Kajtez Foto: Kurir Televizija

Ocenio je da je jaka Vojska Srbije najmoćniji faktor odvraćanja i mira, zbog čega se, kako tvrdi, u velikoj meri dovode u pitanje i gotovo onemogućavaju ostvarivanje teritorijalnih pretenzija kojih se Hrvatska i njeni regionalni partneri nisu odrekli.

- Nakon vojne parade, a potom i vežbe na Pešteru, videli su direktno kakva je sposobnost srpske vojske. Imamo apsurd da Hrvatska, koja je članica NATO, ima problem s našim naoružavanjem i opremanjem, tu treba imati u vidu žestoke iskorake koje je Srbija napravila - zaključio je.