Društvo
"Upamti, sine, ko su ti preci, pa sutra pričaj ti svojoj deci": Đurđević Stamenkovski objavila sliku sa sinovima ispred spomenika Karađorđu na Oplencu
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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski objavila je sliku sa svojim sinovima, blizancima Strahinjom i Vukašinom.
Dovela ih je pred spomenik Karađorđu na Oplencu i imala je vrednu poruku za svoje naslednike.
"Upamti, sine, ko su ti preci, pa sutra pričaj ti svojoj deci", napisala je ona uz sliku.
Od malena ih uči pravim vrednostima...
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