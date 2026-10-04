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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski objavila je sliku sa svojim sinovima, blizancima Strahinjom i Vukašinom.

Dovela ih je pred spomenik Karađorđu na Oplencu i imala je vrednu poruku za svoje naslednike.

"Upamti, sine, ko su ti preci, pa sutra pričaj ti svojoj deci", napisala je ona uz sliku.

Od malena ih uči pravim vrednostima...

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