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Pravo "Miholjsko leto" prisutno je u Srbiji od 1. oktobra sa izrazito visokim temperaturama, pravim letnjim, sa preko 25 stepeni.

Meteorolog Ivan Ristić je prilikom gostovanja na "RTK 2" televiziji otkrio novu vremensku prognozu za oktobar i otkrio je da će "Miholjsko leto" u Srbiji trajati do 9. oktobra.

- Trenutno su velike vremenske oscilacije u Srbiji, imamo prohladna jutra sa mrazom dok je tokom dana sunčano sa temperaturama do 25 stepeni. To je rast od dva, tri stepena na svakih sat vremena, a ovo 'Miholjsko leto' će inače potrajati do sledećeg petka, 9. oktobra - započeo je Ristić.

Do kada će trajati "Miholjsko leto" u Srbiji?

Sledeće nedelje suvo i toplo, sve do vikenda. "Miholjsko leto" će trajati sve do petka 9. oktobra kada stiže pad temperature uz pljuskove.

- U petak dolazi hladan front, biće i kiše, pada i temperature. Već u popodnevnim časovima biće oko 14, 15 stepeni temperatura, biće hladnije za desetak stepeni i tada ulazimo u hladniji period, a sredinom meseca, između 15. i 20. oktobra očekujemo jače zahlađenje sa snežnim padavinama na planinama — Zlatibor, Kopaonik, a možda i u nekim nižim predelima, na oko 600 ili 700 metara nadmorske visine - nastavlja Ristić.

Kakvo vreme će biti do kraja oktobra?

Sredinom meseca novo zahlađenje, a stabilizacija vremena krajem oktobra. Kako je Ristić napomenuo, "Miholjsko leto" će trajati sve do petka 9. oktobra kada stiže pad temperature uz pljuskove.

"U trećoj dekadi ponovo stabilizacija vremena, ujutru će biti baš hladno, a očekuje se i magla. Preko dana neće biti 25 stepeni kao sada, biće možda 16, 17 ili 18 stepeni", dodao je Ristić.

Kurir.rs/Mondo

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