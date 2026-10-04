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Pravo "Miholjsko leto" prisutno je u Srbiji od 1. oktobra sa izrazito visokim temperaturama, pravim letnjim, sa preko 25 stepeni.

Meteorolog Ivan Ristić je prilikom gostovanja na "RTK 2" televiziji otkrio novu vremensku prognozu za oktobar i otkrio je da će "Miholjsko leto" u Srbiji trajati do 9. oktobra.

- Trenutno su velike vremenske oscilacije u Srbiji, imamo prohladna jutra sa mrazom dok je tokom dana sunčano sa temperaturama do 25 stepeni. To je rast od dva, tri stepena na svakih sat vremena, a ovo 'Miholjsko leto' će inače potrajati do sledećeg petka, 9. oktobra - započeo je Ristić.

Do kada će trajati "Miholjsko leto" u Srbiji?

Sledeće nedelje suvo i toplo, sve do vikenda. "Miholjsko leto" će trajati sve do petka 9. oktobra kada stiže pad temperature uz pljuskove.

- U petak dolazi hladan front, biće i kiše, pada i temperature. Već u popodnevnim časovima biće oko 14, 15 stepeni temperatura, biće hladnije za desetak stepeni i tada ulazimo u hladniji period, a sredinom meseca, između 15. i 20. oktobra očekujemo jače zahlađenje sa snežnim padavinama na planinama — Zlatibor, Kopaonik, a možda i u nekim nižim predelima, na oko 600 ili 700 metara nadmorske visine - nastavlja Ristić.

Kakvo vreme će biti do kraja oktobra?

Sredinom meseca novo zahlađenje, a stabilizacija vremena krajem oktobra. Kako je Ristić napomenuo, "Miholjsko leto" će trajati sve do petka 9. oktobra kada stiže pad temperature uz pljuskove.