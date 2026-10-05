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Dogodi se iznenada. Iako niste ništa posebno menjali u načinu života, odjednom spavate lošije, pamćenje vam beži usred rečenice, imate veće ili manje promene raspoloženja koje ne znate kako da opravdate.

A da ne pominjemo toplotne udare, znojenje i gojaznost.

Telo počinje da vam šalje signale koje ne razumete odmah. E — to je menopauza. I dok ste ranije o njoj slušali tek usput – sada je tu. Iako nepozvana, menopauza nije i neprijatelj.

Početak promene koja traži da je razumeš

Društvo nas je godinama učilo da menopauza znači kraj ženstvenosti, kraj privlačnosti, kraj "mlade tebe". Ali istina je suprotna — ovo je početak drugačije ravnoteže, trenutak kada telo više ne trpi preopterećenje koje godinama nosite, već vas tera da zastanete, da se dobro pogledate (spolja i iznutra), da oslušnete šta vam telo i um govore.

Da, hormoni se menjaju. Estrogen opada, a s njim i energija, stabilnost raspoloženja, pa i koncentracija. Dešava se da počente da se znojite na nekom važnom sastanku, pokušavate da sakrijete toplotni talas koji se penje od grudi do vrha glave, a vi mislite samo na jedno – izdrži da ne primete. Jer kada "valunzi" (toplotni talasi) počnu, teško je koncentrisati se na bilo šta drugo. Umirite se i čekate da prođe. Da li vam je poznato?

Međutim, sa druge strane, u nama počinje da raste nešto drugo — unutrašnja jasnoća.Počinjete da sagledavate sopstvenu realnost i često tačno znate šta ili koga treba da pustite da ode.

Kod pet žena koje su uzimale ovaj lek zrele jajne ćelije bile su dovoljno kvalitetne da budu zamrznute ili oplođene. Tri pacijentkinje su kasnije prošle transfer embriona i sve su rodile zdravu decu Foto: Shutterstock

Prvi znaci koje telo šalje

Toplotni talasi, preznojavanje, nesanica, nagle promene raspoloženja, "brain fog", pa onaj uporan osećaj gladi – "food noise" - kada niste sigurni da li vam treba hrana ili uteha. Ne brinite, to nisu znaci slabosti. To je samo telo koje pokušava da se prilagodi novom ritmu.

Istraživanja pokazuju da čak 75% žena doživljava toplotne talase tokom menopauze, a simptomi mogu trajati prosečno 7.4 godine. Ali svaka žena je jedinstvena — neko će proći kroz ovu fazu gotovo neprimetno, dok će neko osećati intenzivne promene.

Kad telo menja pravila: menopauza i telesna težina

Mnoge žene u menopauzi primete i promene u težini - posebno u predelu stomaka. Ne zato što jedu više, već zato što metabolizam usporava, a hormonska ravnoteža se pomera. Masnoće se lakše talože, a teže sagorevaju. I kilogrami koji su ranije "nestajali" posle dve šetnje sada tvrdoglavo ostaju.

Razlog je u padu estrogena, hormona koji direktno utiče na način na koji telo skladišti energiju. Masnoće se sada lakše talože oko stomaka i unutrašnjih organa, čak i kada jedete isto kao ranije. Insulinska osetljivost takođe opada, što znači da telo teže procesuira šećere i ugljene hidrate.

A tu je i kortizol — hormon stresa. U perimenopauzi, kada se osećate iscrpljeno i emocionalno nestabilno, nivo kortizola raste, a on ima omiljeno mesto za skladištenje energije - upravo stomak.

Naučnici su uporedili su disomnije, u koje spadaju nesanica i opstruktivna apneja u snu, sa parasomnijama, poput mesečarenja, noćnih mora i noćnih strahova Foto: Shutterstock

Kod nekih žena tada se javlja i gojaznost, često kao posledica kombinacije hormonskih promena, stresa, manjka sna i potrebe za smirivanjem unutrašnjeg nemira hranom.

Ali to nije poraz. To je znak da je vreme za drugačiji pristup sebi - sa više brige, manje kritike i više razumevanja.

Menopauza na poslu – tiha borba iza profesionalnog osmeha

Pokušavate da ostanete fokusirani dok vam se mozak ne zamuti od vrućine. Na sastanku sedite mirno, ali ispod stola vam ruke drhte, jer telo radi po svom ritmu.Nema pauze, nema razumevanja, samo pokušaj da "niko ne primeti".

A trebalo bi da možete da kažete: "Da, u menopauzi sam. I da, radim jednako dobro kao pre." Jer menopauza ne smanjuje vaše sposobnosti. Samo traži da usporite da bi ostale snažne, da se odmorite kako bi nastavile.

Razgovarajte. Tražite podršku. Ne ćutite.

Žene u menopauzi čine značajan deo radne snage - u Srbiji to su žene između 45 i 60 godina koje su često na vrhuncu svoje karijere. Ipak, nedostatak razumevanja i podrške na radnom mestu može značajno uticati na njihov kvalitet života i produktivnost.

Zato svaka iskrena priča o menopauzi razbija mitove. Sa prijateljicom, ćerkom, koleginicom. Sa lekarom koji ume da sasluša. Jer tek kada se o menopauzi govori otvoreno, nestaje osećaj krivice, stida i usamljenosti koji mnoge žene godinama nose.

Menopauza nije bolest. To je novo poglavlje života koje zaslužuje da se živi s ponosom, ne u tišini.

Ženstvenost ne nestaje — ona menja oblik

Da, ne izgledamo više isto kao pre deset, dvadeset godina, ali naša ženstvenost više nije samo u onome što vidimo u ogledalu, već u miru s kojim prihvatamo sebe. U toplini pogleda, u iskustvu, u snazi da kažemo "ne" stvarima ili ljudima koji nam više ne odgovoraju.

Menopauza ne oduzima ženstvenost – ona je oblikuje, usporava, produbljuje i vraća nama samima.