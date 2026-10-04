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Veliki broj vatrogasaca iz bataljona iz Pirota i dalje se bori da ugasi požar koji je popodne izbio u ataru sela Osamkovo na Staroj planini.

Požar je zahvatio više od 100 hektara niskog rastinja i deo borove šume. U ovom trenutku je najvažnije da su vatrogasci uspeli da spreče širenje požara prema selu Osmakovo.

Osim velikog broja vatrogasaca na terenu su i pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva iz Pirota.

Vatrogasci pirotskog okruga ugasili su nekoliko požara na otvorenom. Požar kod sela Osmakovo je najveći i borba sa vatrenom stihijom još uvek traje.

Kurir.rs/RTS

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