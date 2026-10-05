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Milorad Janković (64) preživeo je napad roja stršljenova koji ga je 28. septembra izubadao tokom pripreme drva za ogrev. Lekari su izbrojali 30 uboda na leđima i više uboda u predelu glave i nogu.

Zahvaljujući brzoj reakciji njegovog sestrića i komšije, kao i pomoći medicinskih ekipa iz Bajine Bašte i Užica, izbegnute su kobne posledice.

Tog dana Milorad je sa sestrićem Goranom Jankovićem dovlačio drva do kuće. Goran je traktorom, uz pomoć sajle, vukao drvene valjke. Oko 13 časova, kada su se peti put vratili po drva, jedan valjak zakačio je stablo osušene trešnje, iz kojeg je izleteo roj stršljenova.

"Napali su me i ubadali po celom telu"

- Napali su me i ubadali po celom telu. Na sebi sam imao majicu i farmerke, ali su me ubadali i kroz njih. Goran je odlomio veliku leskovu granu i njom pokušavao da ih otera. Osećao sam jake bolove, ali nisam izgubio svest - priča Milorad.

Foto: Screenshot RTS

Goran i komšija Radivoje Aleksijević odmah su pozvali hitnu službu Doma zdravlja u Bajinoj Bašti. Dr Nebojša Jovanović uputio je sanitet, dok je Goran u međuvremenu smestio Milorada u svoj automobil i krenuo ka gradu. Sa ekipom hitne pomoći susreli su se u Donjoj Crvici.

Zahvalan lekarima

U Domu zdravlja dr Nebojša Jovanović, dr Milosav Milosavljević i medicinsko osoblje pripremili su sve za prijem pacijenta. Posle ukazane pomoći, odlučeno je da Milorad bude upućen u Opštu bolnicu u Užicu, u pratnji dr Jovanovića i medicinske sestre. Tamo je primao terapiju do jedan sat iza ponoći, kada je otpušten uz savet da se ponovo javi ukoliko dođe do pogoršanja stanja.

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- Nemam reči kojima bih se zahvalio dr Nebojši Jovanoviću, njegovoj ekipi i lekarima iz Užica za sve što su učinili spasavajući mi život. Doktor Jovanović me je zvao i naredna dva dana da proveri kako sam - kaže Milorad Janković.