stanje na putevima
AMSS: Dobri uslovi za vožnju, usporenja se očekuju samo u zonama radova na putevima
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U jutarnjim satima očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja, pre svega u gradovima i na prilaznim saobraćajnicama, a uslovi za vožnju tokom dana biće uglavnom dobri, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Usporenja se očekuju samo u zonama radova na putevima.
Vozači se pozivaju da posebnu pažnju obrate u zonama škola, zbog prisustva većeg broja pešaka i dece. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.
Nema zadržavanja vozila na putničkim terminalima graničnih prelaza. Kamioni se na izlazu iz zemlje na graničnom prelazu Šid zadržavaju pet sati, na Batrovcima četiri sata, a na prelazu Bezdan dva sata.
Kurir.rs
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