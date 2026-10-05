Slušaj vest

U jutarnjim satima očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja, pre svega u gradovima i na prilaznim saobraćajnicama, a uslovi za vožnju tokom dana biće uglavnom dobri, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Usporenja se očekuju samo u zonama radova na putevima.

Vozači se pozivaju da posebnu pažnju obrate u zonama škola, zbog prisustva većeg broja pešaka i dece. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.

Nema zadržavanja vozila na putničkim terminalima graničnih prelaza. Kamioni se na izlazu iz zemlje na graničnom prelazu Šid zadržavaju pet sati, na Batrovcima četiri sata, a na prelazu Bezdan dva sata.

Kurir.rs

Ne propustiteDruštvoMiholjsko leto na izmaku, stiže veliki preokret: Temperaturni šok od 25 stepeni razlike, evo kada stiže zahlađenje
kiša sunce.jpg
DruštvoSrbina žena varala s kolegom, zanemeo od sramote kad je uzeo njen telefon: Zbog poruke od 6 reči srušio mu se ceo svet!
preljuba.jpg
DruštvoDANAS SLAVIMO SVETOG PROROKA JONU I SVETOG FOKU: Ovaj praznik nosi snažnu poruku vere, a jedan običaj vernici posebno poštuju
untitled1recovered.jpg
DruštvoTelo šalje signale koje žene ignorišu! Valunzi, gojaznost i nesanica stižu iznenada: Menopauza nije kraj, već početak nove snage!
sredovečna žena uživa u kuhinji spremajući hranu
DruštvoTAČNO OVOG DATUMA ZAVRŠAVA SE MIHOLJSKO LETO! Stiže drastičan preokret i pad temperature za 10 stepeni, a meteorolog otkrio i kada pada PRVI SNEG!
Ljudi šetaju po kiši