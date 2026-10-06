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Jedna papirna novčanica od 10 dinara "luta" već deset godina, a da li će možda naći put do osobe koja je ispisala posvetu na njoj, ostaje da ispratimo na društvenim mrežama.

Naime, Pančevac kod koga je trenutno novčanica želi da je vrati devojci koja je poruku ispisala i drugu/drugarici dala simboličnih deset dinara, možda zbog dobijene desetke.

"Dragi sugrađani. ova novčanica je stigla do mene, ukoliko neko poznaje devojku koja se potpisala neka me kontaktira želim da joj dam, jer je novčanica lutala godinama i mislim da njoj pripada zbog njene sreće", navodi autor objave u Fejsbuk grupi Pančevci.

Foto: Facebook/Dejan Piperski objavljeno u PANČEVCI

A na novčanici piše latinicom: "Za položene ispite u junskom ispitnom roku, s ljubavlju drugarica Ivana Brajković" uz nekoliko iscrtanih srca, datum 8.6.2016.

U komentarima je neke ovaj apel podsetio na film "Serendipity", gde je takođe u glavnoj ulozi novčanica, ali sa brojem telefona, koja konačno, posle mnogo godina, nalazi onog kome je namenjena.

Kako se navodi u jednom komentaru "Ispala ili data u kusur? To menja stvar. Ako je nađena na zemlji ili u predmetu, najbolje naći na mrežama Ivanu Brajković (ako se nije udala i javiti). Ako je vraćena u kusur, verovatno je vlasnica pustila svesno u dalje tokove novca".

Neki su blli mišljenja da je takva novčanica morala do sad da bude povučena iz opticaja, a da sve napisano deluje kao da je skoro napisano.

Kurir/Telegraf.rs