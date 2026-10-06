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Vozači gradskog prevoza u Beogradu na stanicama uključuju sva četiri migavca što može da stvori nedoumicu kod drugih učesnika u saobraćaju, naročito kada se iza jednog autobusa ili trolejbusa zaustavi drugi.

Naime, ako se prvi autobus ili trolejbus nalazi na stanici, a iza njega se nalazi još jedno vozilo gradskog prevoza, vozaču automobila može da bude teško da proceni da li prvi autobus ili trolejbus i dalje stoji zbog ulaska i izlaska putnika, odnosno da li su uključena sva četiri migavca ili je uključio levi i priprema se da krene sa stanice.

Do ovoga dolazi jer drugo vozilo gradskog prevoza zaklanja desne migavce prvog vozila i vozač automobila vidi samo leve.

Profesor Saobraćajnog fakulteta u penziji Milan Vujanić istakao je da opisana situacija može da zbuni vozače automobila i druge učesnike u saobraćaju.

Milan Vujanić Foto: Printscreen/Prva TV

- Mislim da ta praksa koja je uvedena u skorije vreme treba da se promeni jer utiče na bezbednost u saobraćaju s obzirom na to da vozači automobila ne mogu da ocene da li je uključen samo levi migavac ili sva četiri - kazao je.

Dodao je i da su vozači automobila po zakonu dužni da sa povećanom opreznošću prolaze pored vozila gradskog prevoza koji stoje u stanici i da tokom cele vožnje moraju da budu 100 odsto oprezni.

Praksa, koja je prema rečima Vujanića, uvedena u skorije vreme nije odluka vozača već postupanje koje je propisano Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima, ukazali su iz JKP Gradsko saobraćajno preduzeće "Beograd" (JKP GSP "Beograd").

- Važeći Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima sadrži vrlo jasnu odredbu u članu 61, stav 1, koja kaže da je vozač dužan da upali sva četiri pokazivača pravca dok putnici ulaze, odnosno izlaze iz njega - naveli su.

Napomenuli su da nije dovoljno da bude uključen samo desni migavac kada se vozilo nalazi na stajalištu.

- Ova odredba je i dalje sadržana u važećem tekstu zakona, uključujući izmenu iz 2025. godine - dodali su.

Kako treba da izgleda postupanje vozača pri ulasku u stanicu?

Takođe su objasnili i kako treba da postupaju vozači gradskog prevoza kada ulaze na stajalište, dok su na njemu i kada iz njega izlaze.

Gradski prevoz Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

- Pri prilasku stajalištu, ako vozilo menja položaj u saobraćajnoj traci i skreće ka stajalištu, koristi se desni pokazivač pravca - jer pokazuje nameru da se vozilo pomeri udesno. Kada se autobus zaustavi i započne ulazak/izlazak putnika uključuju se sva četiri pokazivača - saopštili su.

Pri izlasku sa stajališta vozači gradskog prevoza su dužni da daju levi migavac. Istakli su da vozači automobila po zakonu imaju obavezu da omoguće vozilima gradskog prevoza propisno uključivanje sa stajališta.

- Preduzeće je u obavezi da svoj delokrug rada i postupanje uskladi sa postojećom zakonodavnom regulativom, u ovom konkretnom slučaju sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima - zaključili su iz JKP GSP "Beograd".

Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja potvrdio je da uključivanje četiri migavca na stanici jeste po zakonu ali da to mora da se promeni.

Damir Okanović Foto: Kurir Televizija

- Uključivanje sa četiri migavca na stanici izaziva nedoumicu kod vozača. Svaka situacija koja izaziva nedoumicu kod vozača mora da se menja jer vozač ne sme duže od sekunde da razmišlja šta treba da uradi. Nedoumica u saobraćaju može skupo da košta - istakao je Okanović.

Iako je uključivanje sva četiri migavca na stanici propisano zakonom, u praksi to može da dovede do zabune. Dok stručnjaci smatra da ova praksa treba da se promeni zbog bezbednosti svih učesnika u saobraćaju, iz GSP-a ističu da njihovi vozači postupaju po važećim propisima. Signalizacija je zakonom jasno propisana, ali vozači automobila i ostali učesnici u saobraćaju je u pojedinim situacijama ne vide jasno na ulicama jer im je zaklonjen pogled.