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Ovi pregledi nisu bili samo kontrola, kod dela pacijenata otkrivena su stanja koja su zahtevala dodatnu dijagnostiku, terapiju, pa i bolničko zbrinjavanje.

- Kardiovaskularne bolesti više nemaju pravila i ne biraju godine. Kod velikog broja ljudi posle osnovnog pregleda potrebna je dodatna dijagnostika u UKC Niš ili Institutu „Niška Banja“, a mi to odmah organizujemo - kaže doc. dr Milan Lazarević, v. d. direktora UKC Niš.

Foto: UKC Niš

Strah od lekara godinama skrivao bolest

Strah od odlaska kod lekara, nedostatak vremena, obaveze, ali i uverenje da "ništa nije strašno" često dovode do toga da se bolest otkrije tek kada postane ozbiljan problem.

Upravo zato lekari izlaze na teren. Rezultati dosadašnjih akcija biće objedinjeni u posebnoj publikaciji, koja će javnosti pokazati koliko je ljudi pregledano, šta je kod njih otkriveno, koliko pacijenata je upućeno na dalje lečenje i u koliko slučajeva je pravovremena reakcija sprečila teže posledice.

Foto: UKC Niš

U dosadašnjim akcijama bilo je i pacijenata kod kojih su otkrivena ozbiljna kardiovaskularna stanja, uključujući slučajeve infarkta miokarda i oboljenja krvnih sudova koja su zahtevala hitno lečenje.

1/5 Vidi galeriju Preventivni pregledi UKC Niš Foto: UKC Niš

Skoro 4.000 pacijenata u velikom preseku

Konačna analiza obuhvatiće gotovo 4.000 pacijenata, uz podatke dobijene kroz preventivne preglede, uključujući preglede srca i krvnih sudova.

- Želimo da javnosti pokažemo šta smo pronašli, kod koliko ljudi je bila potrebna intervencija i koliko su ovi preventivni pregledi značili našim sugrađanima - ističe Lazarević.