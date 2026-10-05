Pregledi stigli u srce Niša: Lekari na kućnom pragu otkrivaju bolesti koje građani godinama nisu kontrolisali
Posle obilaska seoskih sredina, medicinske ekipe UKC Niš stigle su i u srce grada, u Duvanište. A terenski pregledi ponovo su pokazali koliko bolest može da bude "tiha": među građanima koji su došli na kontrolu bilo je i sve više mlađih ljudi sa visokim pritiskom, povišenim šećerom i kardiovaskularnim problemima.
Ovi pregledi nisu bili samo kontrola, kod dela pacijenata otkrivena su stanja koja su zahtevala dodatnu dijagnostiku, terapiju, pa i bolničko zbrinjavanje.
- Kardiovaskularne bolesti više nemaju pravila i ne biraju godine. Kod velikog broja ljudi posle osnovnog pregleda potrebna je dodatna dijagnostika u UKC Niš ili Institutu „Niška Banja“, a mi to odmah organizujemo - kaže doc. dr Milan Lazarević, v. d. direktora UKC Niš.
Strah od lekara godinama skrivao bolest
Strah od odlaska kod lekara, nedostatak vremena, obaveze, ali i uverenje da "ništa nije strašno" često dovode do toga da se bolest otkrije tek kada postane ozbiljan problem.
Upravo zato lekari izlaze na teren. Rezultati dosadašnjih akcija biće objedinjeni u posebnoj publikaciji, koja će javnosti pokazati koliko je ljudi pregledano, šta je kod njih otkriveno, koliko pacijenata je upućeno na dalje lečenje i u koliko slučajeva je pravovremena reakcija sprečila teže posledice.
U dosadašnjim akcijama bilo je i pacijenata kod kojih su otkrivena ozbiljna kardiovaskularna stanja, uključujući slučajeve infarkta miokarda i oboljenja krvnih sudova koja su zahtevala hitno lečenje.
Skoro 4.000 pacijenata u velikom preseku
Konačna analiza obuhvatiće gotovo 4.000 pacijenata, uz podatke dobijene kroz preventivne preglede, uključujući preglede srca i krvnih sudova.
- Želimo da javnosti pokažemo šta smo pronašli, kod koliko ljudi je bila potrebna intervencija i koliko su ovi preventivni pregledi značili našim sugrađanima - ističe Lazarević.
Posebno važno, praćenje se ne završava posle pregleda. Pacijenti kod kojih je utvrđen problem ostaju u sistemu praćenja preko kol centra, a lekari će, kako poručuje Lazarević, nastaviti da izlaze na teren sve dok za tim bude potrebe.