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U Srbiji danas i sutra jutra hladna, ponegde sa slabim prizemnim mrazem, a po pojedinim kotlinama istočne, južne i jugozapadne Srbije i sa slabim mrazem na dve metra visine.

Tokom dana pretežno sunčano i toplo sa najvišom temperaturom od 24 do 29 stepeni, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

Prognoza do kraja nedelje

- U četvrtak i dalje toplo uz postepeno povećanje oblačnosti. U petak prolazno naoblačenje sa kišom i pljuskovima, uz pad temperature i pojačan zapadni i severozapadni vetar. Zatim svežije, malo do umereno oblačno i uglavnom suvo - navodi RHMZ.

U dugoročnoj sezonskoj prognozi RHMZ najavljuje u nedelji od 12. do 18. oktobra nedelju temperaturu iznad prosečnih vrednosti za oko dva stepena.

- Srednja nedeljna maksimalna temperatura vazduha u intervalu od 16 do 21 stepen. Srednja nedeljna minimalna temperatura vazduha u intervalu u intervalu od sedam u brdskoplaninskim predelima do 12 u ostalom delu Srbije. Verovatnoća oko 60 odsto da će vrednosti biti u kategoriji toplo. Nedeljna količina padavina u granicama prosečnih vrednosti, u intervalu od 12 mm do 16 mm, na planinama do 20 mm.

Miholjsko leto u oktobru Foto: Kurir/T. Ilić

Toplo vreme i sredinom meseca

U nedelji nakon ove očekuje se toplije vreme od proseka za čak tri stepena.

- Srednja nedeljna maksimalna temperatura vazduha u intervalu od 16 do 22. Srednja nedeljna minimalna temperatura vazduha u intervalu u intervalu od šest do 12 stepeni. Verovatnoća oko 60 odsto da će vrednosti biti u kategoriji toplo. Nedeljna količina padavina u granicama prosečnih vrednosti, u intervalu od 11 do 16 mm, na planinama do 20 mm.

Prognoza za poslednju nedelju oktobra

- Nedeljna temperatura vazduha iznad prosečnih vrednosti do jedan stepen. Srednja nedeljna maksimalna temperatura vazduha u intervalu od 13 do 18 stepeni. Srednja nedeljna minimalna temperatura vazduha u intervalu u intervalu od četiri stepena u brdsko-planinskim predelima do 10 stepeni u ostalom delu Srbije. Verovatnoća oko 60 odsto da će vrednosti biti u kategoriji toplo. Nedeljna količina padavina u granicama prosečnih vrednosti, u intervalu od šest mm do 10 mm.

Kllimatski izgledi za novembar - stižu mrazni dani

Foto: RINA

RHMZ najavljuje da nas čeka topao i kišan novembar.

- U Srbiji se očekuje topao novembar sa srednjom temperaturom vazduha oko jedan stepen iznad višegodišnjeg proseka, u intervalu od šest do devet stepeni. Prognozira se srednja maksimalna temperatura vazduha za novembar u inervalu od 11 do 14 stepeni u nižim predelima, u planinskim predelima od pet do deset stepeni, a srednja minimalna temperatura vazduha u

intervalu od dva do šest, a na planinama od -1 do 2 stepena. Broj mraznih dana sa minimalnom dnevnom temperaturom vazduha nižom od nula stepeni očekuje se do četiri do 10 u nižim delovima Srbije, a na planinama do 18 dana - navodi RHMZ i dodaje:

- Tokom novembra se prognozira količina padavina iznad višegodišnjeg proseka u većem delu Srbije. Prognozira se novembarska količina padavina u nižim predelima od 50 do 70 mm, a na planinama do 90 mm. Broj dana sa padavinama se očekuje u intervalu od 10 do 13 dana, a u brdsko-planinskim krajevima do 17 dana.

Klimatski izgledi za decembar - do 25 mraznih dana na planinama

I poslednji mesec u godini će, prema najavi RHMZ, biti topao i kišan mesec.

Foto: Dado Đilas, Marko Karović, Shutterstock

- U celoj Srbiji se očekuje decembar sa srednjom temperaturom vazduha do dva stepena iznad višegodišnjeg proseka. Srednja decembarska temperatura imaće vrednosti u intervalu od tri do pet stepeni u nižim krajevima, a na planinama od -2 do jedan stepen.

Prognozira se srednja maksimalna temperatura vazduha za decembar od pet do osam stepeni u nižim predelima, u planinskim predelima od jedan do četiri stepena, a srednja minimalna temperatura vazduha u intervalu od -1 do 2 stepena, a na planinama od -4 do -2 - navodi RHMZ i dodaje da se očekuje broj mraznih dana sa temperaturom ispod nule od 13 do 18 u nižim delovima Srbije, a u brdsko-planinskim krajevima do 25:

Stižu i prvi ledeni dani

- Prognozira se broj ledenih dana sa maksimalnom temperaturom vazduha nižom od nula stepeni u intervalu do dva u nižim predelima, a na planinama do 10 dana.