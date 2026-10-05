Ministarka Stamenkovski ispunila obećanje učitelju iz Tovrljana, mališani joj se zahvalili na najlepši mogući način: Ova poruka će vas raznežiti (VIDEO)
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski ispunila je obećanje koje je dala mališanima u Tovrljanu.
- Dečice mila, hvala vama što vredno učite i poštujte svog učitelja. Kada smo vas posetili u Tovrljanu provozali smo se zajedno starim autom, i tada obećali da ćemo se postarati da vaš učitelj dobije nova kola, kojim će lakše i sigurnije moći da vas vozi od kuće do škole, od škole do kuće. Zdravi i veseli bili.
Mališani su ministarki Stamenkovski poslali i snimak vožnje novim kolima, uz posebnu poruku samo za nju.
- Draga ministarka i draga Sanja. Hvala vam za auto i za poklone. Uživajte u životu, ne mislite na krizu. Život je jedan i nema reprizu. Volite druge i drugi da vas vole. To vam žele đaci Tovrljanske škole.