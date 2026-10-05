Foto: Tijana Ćirić/Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju

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Dečija nedelja se ove godine održava od 5. do 11. oktobra pod sloganom „Da bi deca srećna bila: Ljubav i poštovanje, a ne sila!“, a posebna pažnja posvećena je pravu deteta na zaštitu od svih oblika nasilja.

Ovogodišnja manifestacija ukazuje na to da zaštita dece ne počinje tek onda kada se nasilje dogodi, već podrazumeva pravovremeno prepoznavanje rizika, prevenciju i zajedničko delovanje porodice, škole, institucija i cele zajednice.

Obraćajući se prisutnima, v. d. pomoćnika ministra za brigu o porodici i demografiju Biljana Rakić poručila je da svako dete mora da odrasta bez straha od nasilja i sa sigurnošću da postoji neko kome može da se obrati i od koga će dobiti pomoć.

- Obaveza nas odraslih je da nasilje ne prećutimo, da ga prepoznamo što ranije i da svako dete zna da nije samo. Prava deteta nisu pitanje dobre volje, već jasna obaveza i društva i države - istakla je Rakić.

Foto: Tijana Ćirić/Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju

Ona je naglasila da je važan korak u jačanju sistema zaštite dece napravljen pripremom novog Predloga programa za prevenciju i zaštitu dece od nasilja, sa pratećim Akcionim planom, uz podršku UNICEF-a.

- Suština je da nasilje prepoznamo ranije, da institucije brže i bolje sarađuju, da dete zna kome može bezbedno da se obrati i da, kada zatraži pomoć, ne ostane samo pred sistemom. Nije dovoljno da reagujemo kada se nasilje već dogodi – naš cilj je da

ga, gde god je moguće, sprečimo na vreme - poručila je Rakić.

Foto: Tijana Ćirić/Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju

Na svečanom otvaranju okupili su se predstavnici državnih institucija, Zaštitnika građana, organizacija civilnog društva, medija i drugih aktera koji se bave zaštitom i unapređenjem prava deteta.

U okviru svečanosti uručeno je i tradicionalno priznanje za dobročinstvo deci "Maslačak", koje organizacija "Prijatelji dece Srbije" dodeljuje od 2010. godine pojedincima i inicijativama koje svojim delima pružaju značajnu podršku deci.

Foto: Tijana Ćirić/Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju

Ovogodišnji dobitnik priznanja je Srđan Đokić iz Vršca, dugogodišnji volonter NURDOR-a, koji više od deset godina pomaže deci oboleloj od malignih bolesti i njihovim porodicama.