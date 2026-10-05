Cena karte iz Beograda već od 1.576 dinara: Er Srbija nudi akciju za više od 100 destinacija širom sveta
- Er Srbija je pokrenula promotivnu akciju za više od 100 destinacija, a karte se kupuju od 5. do 11. oktobra za putovanja od novembra 2026. do avgusta 2027.
- Najjeftiniji let iz Beograda je do Niša za 1.576 dinara, dok međunarodne cene kreću od 3.934 dinara za Hamburg.
- Iz Niša su povratne opcije već od 2.233 dinara za Beč i Maltu, a iz Kraljeva najpovoljniji je let do Tivta za 3.410 dinara.
Er Srbija je pokrenula veliku promotivnu akciju pod nazivom "Ovo je znak da treba da putuješ", tokom koje putnici mogu da kupe avio-karte po promotivnim cenama za direktne letove do više od 100 destinacija u Evropi, regionu, na Mediteranu, Bliskom istoku, u Severnoj Americi i Kini.
Promotivna ponuda traje od 5. do 11. oktobra 2026. godine, a odnosi se na putovanja u periodu od 1. novembra 2026. godine do avgusta 2027. godine.
Putnici imaju priliku da kupe avio-karte po promotivnim cenama putem zvaničnog veb-sajta airserbia.com, mobilne aplikacije, Kontakt centra i poslovnica kompanije.
Ponuda obuhvata letove iz Beograda, Niša i Kraljeva ka destinacijama širom mreže Er Srbije, pružajući putnicima priliku da već sada isplaniraju svoja naredna putovanja.
Letovi iz Beograda
Za sve koji planiraju putovanje sa Beogradskog aerodroma, u ponudi je veliki izbor izuzetno povoljnih destinacija u jednom smeru.
Valja napomenuti da su ovo samo trenutno najjeftinije izdvojene destinacije, dok je u opticaju još mnogo drugih gradova i linija. Najjeftiniji je domaći let do Niša, za koji je potrebno izdvojiti svega 1.576 dinara.
Kada je reč o međunarodnim letovima, najpovoljnija opcija je Hamburg po ceni već od 3.934 dinara. Sledi Berlin sa cenom od 4.342 dinara, dok karte za Barselonu i Bukurešt staju od 4.513 dinara.
Putnici koji putuju za Diseldorf platiće od 5.337 dinara, za Nirnberg od 5.690 dinara, a za Hanover od 5.779 dinara. Među ponuđenim destinacijama iz prestonice nalazi se i Salcburg sa početnom cenom od 8.043 dinara.
Letovi iz Niša
Izuzetno pristupačne cene avio-karata dostupne su i za putnike koji poleću sa niškog aerodroma, gde se pored niza drugih dostupnih destinacija posebno izdvajaju najjeftinije opcije.
Do Beča i Malte se iz Niša može leteti po ceni već od 2.233 dinara u jednom smeru. Povoljne opcije za Nemačku uključuju Keln od 3.331 dinar i Frankfurt-Han od 3.451 dinar, dok karta do Tivta u Crnoj Gori staje od 3.410 dinara.
Pored toga, iz Niša su izuzetno pristupačni i letovi do Atine i Ljubljane po cenama od 4.586 dinara, kao i do Istanbula.
Letovi iz Kraljeva
I sa aerodroma u Kraljevu dostupne su izuzetno povoljne avio-linije ka nekoliko popularnih destinacija, a ovo su najjeftinije opcije u ponudi. Najpovoljniji je let do Tivta sa početnom cenom od 3.410 dinara u jednom smeru. Pored Crne Gore, iz Kraljeva se povoljno može leteti i do Grčke, odnosno Soluna po ceni od 4.587 dinara, dok karta do Istanbula u Turskoj iznosi od 5.763 dinara.
Kurir/Espreso