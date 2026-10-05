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Er Srbija je pokrenula veliku promotivnu akciju pod nazivom "Ovo je znak da treba da putuješ", tokom koje putnici mogu da kupe avio-karte po promotivnim cenama za direktne letove do više od 100 destinacija u Evropi, regionu, na Mediteranu, Bliskom istoku, u Severnoj Americi i Kini.

Promotivna ponuda traje od 5. do 11. oktobra 2026. godine, a odnosi se na putovanja u periodu od 1. novembra 2026. godine do avgusta 2027. godine.

Putnici imaju priliku da kupe avio-karte po promotivnim cenama putem zvaničnog veb-sajta airserbia.com, mobilne aplikacije, Kontakt centra i poslovnica kompanije.

Ponuda obuhvata letove iz Beograda, Niša i Kraljeva ka destinacijama širom mreže Er Srbije, pružajući putnicima priliku da već sada isplaniraju svoja naredna putovanja.

Letovi iz Beograda

Za sve koji planiraju putovanje sa Beogradskog aerodroma, u ponudi je veliki izbor izuzetno povoljnih destinacija u jednom smeru.

Foto: Kurir.rs/M.S.

Valja napomenuti da su ovo samo trenutno najjeftinije izdvojene destinacije, dok je u opticaju još mnogo drugih gradova i linija. Najjeftiniji je domaći let do Niša, za koji je potrebno izdvojiti svega 1.576 dinara.

Kada je reč o međunarodnim letovima, najpovoljnija opcija je Hamburg po ceni već od 3.934 dinara. Sledi Berlin sa cenom od 4.342 dinara, dok karte za Barselonu i Bukurešt staju od 4.513 dinara.

Putnici koji putuju za Diseldorf platiće od 5.337 dinara, za Nirnberg od 5.690 dinara, a za Hanover od 5.779 dinara. Među ponuđenim destinacijama iz prestonice nalazi se i Salcburg sa početnom cenom od 8.043 dinara.

Letovi iz Niša

Izuzetno pristupačne cene avio-karata dostupne su i za putnike koji poleću sa niškog aerodroma, gde se pored niza drugih dostupnih destinacija posebno izdvajaju najjeftinije opcije.

Do Beča i Malte se iz Niša može leteti po ceni već od 2.233 dinara u jednom smeru. Povoljne opcije za Nemačku uključuju Keln od 3.331 dinar i Frankfurt-Han od 3.451 dinar, dok karta do Tivta u Crnoj Gori staje od 3.410 dinara.

Foto: Shutterstock

Pored toga, iz Niša su izuzetno pristupačni i letovi do Atine i Ljubljane po cenama od 4.586 dinara, kao i do Istanbula.

Letovi iz Kraljeva

I sa aerodroma u Kraljevu dostupne su izuzetno povoljne avio-linije ka nekoliko popularnih destinacija, a ovo su najjeftinije opcije u ponudi. Najpovoljniji je let do Tivta sa početnom cenom od 3.410 dinara u jednom smeru. Pored Crne Gore, iz Kraljeva se povoljno može leteti i do Grčke, odnosno Soluna po ceni od 4.587 dinara, dok karta do Istanbula u Turskoj iznosi od 5.763 dinara.