Sutra počinju oktobarske slave! Čeka nas 7 velikih slava, a samo jedna je posna: Evo šta mora da bude na trpezi
- Od 6. oktobra počinje niz od sedam oktobarskih slava, a do kraja meseca obeležavaju se i Miholjdan, Pokrov, Tomindan, Srđevdan, Sveta Petka i Lučindan.
- Većina slava je mrsna, dok je Pokrov Presvete Bogorodice jedina posna ove godine i tada važe pravila posta na ulju.
- Bez obzira na trpezu, slavu čine slavski kolač, žito, vino, sveća i porodično okupljanje.
Oktobar je jedan od meseci u kojem se u domovima pravoslavnih vernika u Srbiji pale slavske sveće i pripremaju slavske trpeze.
Već sutra, 6. oktobra, obeležava se prva od ukupno sedam krsnih slava koje padaju ovog meseca - Začeće Svetog Jovana Preteče i Krstitelja, a do kraja oktobra domaćini će slaviti jošMiholjdan, Pokrov Presvete Bogorodice, Tomindan, Srđevdan, Svetu Petku i Lučindan.
Za vernike koji pripremaju slavu posebno je važno da znaju da nije svaka slavska trpeza ista. Kada je slava mrsna, na trpezi mogu biti mrsna jela, dok se kod posne slave poštuju pravila posta koja važe tog dana. U središtu slave, međutim, nisu samo hrana i gozba, već molitva, slavski kolač, žito, vino, sveća i okupljanje porodice i prijatelja.
Šta se priprema za mrsnu, a šta za posnu slavu?
Kod mrsne slave, slavska trpeza može da sadrži meso, mlečne proizvode, jaja i ostale namirnice koje nisu posne. Domaćini najčešće pripremaju predjela, supe ili čorbe, meso, priloge, salate, kolače i druga jela, u skladu sa porodičnom tradicijom.
Kod posne slave, sva hrana na trpezi mora biti posna. To znači da nema mesa, mleka, sira, kajmaka, jaja i drugih mrsnih namirnica. Međutim, ni posne slave nisu sve potpuno iste, važno je pogledati pravilo posta za konkretan dan. Na primer, Pokrov Presvete Bogorodice 2026. godine pada u sredu, a crkveni kalendar taj dan označava kao post na ulju.
Bez obzira na to da li je slava posna ili mrsna, slavski kolač i žito ostaju važan deo slavljenja, uz slavsku sveću i vino. Obred lomljenja slavskog kolača ima posebno mesto u proslavi, a sama slava podrazumeva i molitvu i zajedništvo porodice.
Sedam slava u oktobru
6. oktobar - Začeće Svetog Jovana Preteče i Krstitelja
Prva oktobarska slava je Začeće Svetog Jovana Preteče i Krstitelja. Ovaj praznik 2026. godine pada u utorak i prema crkvenom kalendaru je mrsan.
12. oktobar - Miholjdan
Šest dana kasnije, 12. oktobra, obeležava se Prepodobni Kirijak Otšelnik – Miholjdan, jedna od poznatijih srpskih krsnih slava. I Miholjdan je ove godine mrsna slava.
14. oktobar - Pokrov Presvete Bogorodice
Pokrov Presvete Bogorodice obeležava se 14. oktobra i jedina je od sedam oktobarskih slava koja je ove godine posna. Prema kalendaru, tog dana dozvoljena je posna trpeza na ulju.
To znači da domaćini koji slave Pokrov treba da pripreme posna jela, bez mesa, mlečnih proizvoda i jaja, uz poštovanje pravila posta koje važi tog dana.
19. oktobar - Tomindan
Sveti apostol Toma - Tomindan obeležava se 19. oktobra. Ova slava je 2026. godine mrsna.
20. oktobar - Srđevdan
Odmah narednog dana, 20. oktobra, slavi se Sveti mučenici Sergije i Vakho – Srđevdan, takođe mrsna slava.
27. oktobar - Sveta Petka
Jedna od najpoznatijih oktobarskih slava je Prepodobna mati Paraskeva – Sveta Petka, koja se obeležava 27. oktobra. I ona je ove godine mrsna.
31. oktobar - Lučindan
Oktobarske slave završavaju se 31. oktobra, kada se obeležava Sveti apostol i jevanđelist Luka – Lučindan. I Lučindan je 2026. godine mrsan.
Važno - slava nije samo slavska trpeza
Iako se u svakodnevnom govoru često kaže "mrsna" ili "posna trpeza", suština krsne slave nije u količini i raskoši hrane. Slavski kolač, žito, vino i sveća deo su obeležavanja slave, dok je okupljanje za trpezom način da se praznik podeli sa porodicom, rodbinom, prijateljima i gostima.
Krsna slava je, pre svega, porodični praznik i dan posvećen svetitelju zaštitniku doma. Zato je najvažnije da se slavi sa poštovanjem, molitvom i u skladu sa crkvenim pravilima, bilo da je tog dana na stolu mrsna ili posna hrana.