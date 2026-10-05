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Oktobar je jedan od meseci u kojem se u domovima pravoslavnih vernika u Srbiji pale slavske sveće i pripremaju slavske trpeze.

Za vernike koji pripremaju slavu posebno je važno da znaju da nije svaka slavska trpeza ista. Kada je slava mrsna, na trpezi mogu biti mrsna jela, dok se kod posne slave poštuju pravila posta koja važe tog dana. U središtu slave, međutim, nisu samo hrana i gozba, već molitva, slavski kolač, žito, vino, sveća i okupljanje porodice i prijatelja.

Šta se priprema za mrsnu, a šta za posnu slavu?

Kod mrsne slave, slavska trpeza može da sadrži meso, mlečne proizvode, jaja i ostale namirnice koje nisu posne. Domaćini najčešće pripremaju predjela, supe ili čorbe, meso, priloge, salate, kolače i druga jela, u skladu sa porodičnom tradicijom.

Kod posne slave, sva hrana na trpezi mora biti posna. To znači da nema mesa, mleka, sira, kajmaka, jaja i drugih mrsnih namirnica. Međutim, ni posne slave nisu sve potpuno iste, važno je pogledati pravilo posta za konkretan dan. Na primer, Pokrov Presvete Bogorodice 2026. godine pada u sredu, a crkveni kalendar taj dan označava kao post na ulju.

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Bez obzira na to da li je slava posna ili mrsna, slavski kolač i žito ostaju važan deo slavljenja, uz slavsku sveću i vino. Obred lomljenja slavskog kolača ima posebno mesto u proslavi, a sama slava podrazumeva i molitvu i zajedništvo porodice.

Sedam slava u oktobru 6. oktobar - Začeće Svetog Jovana Preteče i Krstitelja

Prva oktobarska slava je Začeće Svetog Jovana Preteče i Krstitelja. Ovaj praznik 2026. godine pada u utorak i prema crkvenom kalendaru je mrsan.

12. oktobar - Miholjdan

Šest dana kasnije, 12. oktobra, obeležava se Prepodobni Kirijak Otšelnik – Miholjdan, jedna od poznatijih srpskih krsnih slava. I Miholjdan je ove godine mrsna slava.

14. oktobar - Pokrov Presvete Bogorodice

Pokrov Presvete Bogorodice obeležava se 14. oktobra i jedina je od sedam oktobarskih slava koja je ove godine posna. Prema kalendaru, tog dana dozvoljena je posna trpeza na ulju.

To znači da domaćini koji slave Pokrov treba da pripreme posna jela, bez mesa, mlečnih proizvoda i jaja, uz poštovanje pravila posta koje važi tog dana.

19. oktobar - Tomindan

Sveti apostol Toma - Tomindan obeležava se 19. oktobra. Ova slava je 2026. godine mrsna.

20. oktobar - Srđevdan

Odmah narednog dana, 20. oktobra, slavi se Sveti mučenici Sergije i Vakho – Srđevdan, takođe mrsna slava.

27. oktobar - Sveta Petka

Ikona Svete Petke Foto: Printscreen

Jedna od najpoznatijih oktobarskih slava je Prepodobna mati Paraskeva – Sveta Petka, koja se obeležava 27. oktobra. I ona je ove godine mrsna.

31. oktobar - Lučindan

Oktobarske slave završavaju se 31. oktobra, kada se obeležava Sveti apostol i jevanđelist Luka – Lučindan. I Lučindan je 2026. godine mrsan.

Važno - slava nije samo slavska trpeza

Iako se u svakodnevnom govoru često kaže "mrsna" ili "posna trpeza", suština krsne slave nije u količini i raskoši hrane. Slavski kolač, žito, vino i sveća deo su obeležavanja slave, dok je okupljanje za trpezom način da se praznik podeli sa porodicom, rodbinom, prijateljima i gostima.